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美貿易代表戴琪：中國主宰稀土市場 讓美供應鏈脆弱

編譯易起宇／綜合外電
美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，中國主導稀土市場，將讓美國的供應鏈脆弱不堪。 （路透）
美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，中國主導稀土市場，將讓美國的供應鏈脆弱不堪。 （路透）

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）26日接受CNBC專訪表示，中國主宰用於電動車馬達等高科技產品的稀土金屬供應，將讓美國供應鏈脆弱不堪。

戴琪在印度新德里舉行的20國集團工商峰會（B20）場邊受訪表示：「我想提醒世人注意的，不只是要關注中國（海外）投資所引發的脆弱性，還有現在中國在全球（稀土）市場居於主導地位的事實，意味著它既能打開水龍頭，也能關閉水龍頭。」中國過去數十年來不斷提升稀土金屬的加工能力，在全球市場上擁有龐大定價能力。

戴琪說：「在我們能取得並創建額外供應鏈之前，我們面對這種籌碼仍將完全脆弱不堪。」「我們當前的供應鏈並不是我們想要的。我們知道我們很脆弱。我們希望讓我們的供應鏈更多元化、（對我們的供應鏈）更有信心、而且擁有更多選擇。」

她說，美國在1980年代以前在稀土市場擁有龐大市占，但海外勞工成本便宜和對環境標準的壓力較低，促使稀土工業撤離美國。同時北京當局則大力支持。她說：「中國的主導優勢未必是天然優勢，不是因為他們擁有更多稀土，而是他們能採取協調一致的產業和貿易政策，進而壟斷市場。」

北京政府至少每五年制定一次經濟計畫，一些目標都是提前好幾年就設定好的，包括加強技術自足，和實現碳中和。雖然這種由上而下的規劃不一定保證每次都能達標，但電動車產業已成為中國工業能在整條供應鏈（包括最終產品）獲得大幅市占率的例子。

以電動車電池的重要原料鋰為例，雖非是科學上歸類的17種稀土之一，但中國是澳洲生產的鋰的唯一買家，給了北京另一種市場影響力。

稀土 供應鏈 北京

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