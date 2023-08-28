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金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

高盛：AI受惠股 長線夠利

編譯陳律安╱綜合報導

人工智慧（AI）的熱潮促使投資人急尋下一檔飆股，但高盛建議別只顧著炒短線，可放眼AI題材的長期發展。

彭博資訊報導，柯斯汀、哈蒙德等高盛分析師設計了一檔指數，涵蓋有望得益於AI長期效益的各大企業，拜AI能提高生產力所賜，這些公司的每股盈餘（EPS）可望比2024年的獲利預期提高約72%。

這項分析加入了學術界和華爾街的行列，試圖理解AI龐大的市場效應。投資人在評估股票時，生產力只是與AI相關的其中一個因素，但在這個迷戀ChatGPT而幾乎忽略其他因素的市場中，高盛的分析提供了另一項工具，用來挑選贏家與輸家。

著有「生成式AI與企業價值」研究的洛杉磯加大經濟學家舒伯特說：「對股票研究員和投資經理來說，這可能是一項有用的工具，他們正在思考如何約束媒體傳遞的誇大言辭，並將接踵而來的科技新聞與自身的假設相結合，轉化成更具可行性的投資決策。」

這類預測都附帶許多但書。首先，目前尚不清楚每家公司何時能實現每股盈餘的成長，以及市場會何時做出反應。高盛分析師預估，AI在2025~2030年可能產生「重要的宏觀影響」，但在AI改變特定公司的營運前，個別公司的股價可能先飆漲，這是因為估值往往會預先反應。

目前為止，該指數中許多公司並不完全受到華爾街的青睞。西方石油公司入選了該指數，即使今年來的股價在漲跌間浮沉。此外，連鎖藥局Walgreens也是史坦普500指數中今年來表現最差的標的之一。整體而言，這項由高盛編制的指數今年的表現已落後於史坦普500指數，部分原因是採取了一種著眼於AI未來表現的選股策略。

哈蒙德說，AI和企業採用的時程仍存在許多不確定性，這是該指數目前表現並不出色的部分原因。

AI徹底改變勞動力的程度取決於任務種類。例如，最近一項研究發現，獲得生成式AI工具的客服人員，效率比未能取得這類工具的人員高14%。其他研究員發現，金融、專業服務及科技領域的公司，有望透過ChatGPT等模型提高生產力。

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