全美最便宜的7家雜貨用品店

問：

我經常到 好市多 (Costco)購物，因為便宜，但有些朋友到其他店裡買同樣商品，甚至更便宜。究竟哪些店的商品最便宜呢？

答：

好市多售價算是便宜了，不過正如您所見，全美國還有其他雜貨用品店也走平價路線，可能有些商品價格更便宜。

聯準會不斷升息，目的是遏制物價上漲，確實出現效果，食品價格漲幅已較去年小，但是根據美國農業部，漲幅仍超過歷史平均值。

對多數人來說，搜尋平價商店購物非常重要。

市場研究機構「市場力量資訊」(MarketForce Information)2023年全美雜貨基準研究(U.S. Grocery Benchmark Study)最近出爐，根據受訪者認同程度列出七家商品價格最便宜的商店。

第1家：來自德國 的折扣商店ALDI

全美39州設有2300個分店，90%受訪者認為這家商店物超所值。

這家連鎖店1961年在德國發跡，卻跨海到美國展店，其經營理念是提供簡約購物體驗，所有商品都精挑細選，品質高、價格低廉。

個人理財網站DebtHammer執行長希爾(Jake Hill)說，ALDI是目前全美最便宜的雜貨用品店之一，忠實粉絲對店裡多數商品的品質與獨特性讚不絕口，包括不斷變化的季節性商品。

第2家：Woodman's Markets

全美2州設有19個分店，88%受訪者認為這家商店物超所值。

1921年在威斯康辛州設立第一家店，創辦人家族代代相傳、並在許多地方設分店，直到1998年，公司將多數股份賣給員工。如今，這家由員工擁有的零售商在威斯康辛及伊利諾州設有19個店面，標榜價廉物美而且服務親切。

第3家：員工擁有的WinCo Foods

全美10州設有139個分店，87%受訪者認為這家商店物超所值。

這家由員工經營的零售業 發展史可溯及1967年，最早是Waremart在愛達荷州博伊斯(Boise)設第一家店，之後開設連鎖店，以店裡的平板車及低價位著稱。創辦人過世後，員工從創辦人家族手裡收購大多數股權並在不久後更名WinCo，持續成長，平板車走入歷史，持續走低價路線。

消費者理財預算專家沃羅赫(Andrea Woroch)說，WinCo Foods從農夫及製造廠直接大量批購進貨，成本低，可壓低零售價格。

第4家：來自德國的Lidl

全美10州設有181個分店，83%受訪者認為這家商店物超所值。

1973年在德國路德維希港(Ludwigshafen)開設第一家店，如今營運觸角擴及全球32個國家，包括2015年進駐美國市場；數十年來營運宗旨始終如一，以不可置信的低價提供高品質商品。

個人理財專家兼搜尋網站DollarSanity作者巴克(David Bakke)家住亞特蘭大地區、附近正好有Lidl，他提到自身經驗說，這家連鎖店不追求品質及款式多樣化，每一類商品的選擇相對有限，因為品牌及款式集中，每項商品採購量相對大、成本低，所以零售價便宜。

第5家：Market Basket

東岸4州設有93個分店，81%受訪者認為這家商店物超所值。

1917年在麻州洛厄爾(Lowell)設第一家店，多年來在不同人之間轉手經營，但一直持續成長，也始終物美價廉。

第6家：Grocery Outlet

全美8州設有457家分店，78%受訪者認為這家商店物超所值。

這家零售業者發展史可溯及 1946年，創辦人里德(Jim Read)開設一家專賣折扣軍品的商店，後來發展為連鎖店，以低廉價格提供優質品牌。目前Grocery Outlet仍屬於里德家族所有，每週顧客人數超過150萬人。

第7家：好市多

全美各州設有594家分店，75%受訪者認為這家商店的商品物超所值。

這是全美、甚至全球知名的會員制倉儲俱樂部，1976年在聖地牙哥成立，一開始店名是Price Mart，如今跨足八個國家，已成全球最大零售商之一。該公司宗旨是以優惠價格提供品牌商品。不過因為採批發模式，商品量大，比較適合批量購買雜貨的消費者。