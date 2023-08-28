美國機場變摩登 乘客走到登機門更遠了

機場主要透過「航空收入」、「非航空收入」兩種方式獲得收入。目前各大機場正在努力增加「非航空收入」的比例。(Getty Images)

疫情 過後旅遊業復甦，人們暑假搭機出遊，發現全美許多機場整建裝修過後變得摩登先進，但是，走到登機門的步行距離愈來愈長，總是經過書報雜貨零食商店Hudson News、香奈兒(Chanel)和雅詩蘭黛(Estée Lauder)等精品免稅店、航空公司貴賓休息室、星巴克(Starbucks)和Auntie Anne's點心鋪，走了半天，這些只是前哨站，後面還有漫漫長路、似乎永無止境。

財政部前部長薩默斯(Larry Summers)最近到紐約市拉瓜迪亞機場(LaGuardia airport)，對當今的美國機場自創一套理論，就是「航廈愈新，愈不方便，因為走道變得更長。」他百思不得其解，怎麼會這樣？

自從2001年911恐怖攻擊事件發生後，全美各機場安檢全盤整頓，在機場裡長途跋涉的情況變得更糟糕，新冠疫情期間有更多變化，飛機變大，大飛機之間需要更多空間起飛和著陸，最終，每個登機門之間的距離變長、台階增加。

最關鍵的原因是：機場經營者認定「愈大愈好」，乘客的腿累不累不是重點。在紐瓦克、芝加哥及其他城市的機場航廈，電動步道 紛紛被拆除，騰出空間開設商店和餐廳。

大氣研究集團(Atmosphere Research Group) 研究人員哈特維爾特(Henry Harteveldt)說，走到登機門總是疲憊不堪，愈來愈多機場為了財務和安全考量而設計，旅客團團轉。

為21世紀旅途 大肆擴建

美國多數機場建於20世紀中葉，到了21世紀大規模擴建，近幾年登機門擴建、大肆翻新，航站大廳變得更長。

設計公司Stantec美國機場工作負責人托姆(Alexander Thome)表示，911事件過後，各航廈增加安全檢查站，航廈一分為二，連帶增加旅客步行空間。

由於航空公司減少在飛機上賣餐點，航廈內增設更多零售和特許攤位，久而久之，航廈裡有愈來愈多機上所沒有的便利設施。

機場主要有兩種收入來源，其一是「航空收入」(Aeronautical revenue)，包括機場向航空公司收取跑道、滑行道和停靠費用，其二是「非航空收入」(non-aeronautical revenue)，諸如停車費、租車費、零售租金和廣告等等。

目前，各大機場致力提高非航空收入，增加商店、餐館和酒吧，尤其愈來愈多旅客搭公共交通工具、共乘車輛前往機場導致停車收入下降，更需要這麼做。

哈特維爾特提到，人們笑說如今機場就像是外面停著大飛機的大型購物中心，航廈擴建空間多半用來提供零售服務。

此外，飛機變得愈來愈大，容納更多乘客，稱之為「升級」(upgauging)，有些航空公司讓小飛機退役，聯合航空(United)便是如此，陸續淘汰200架搭載約50名乘客的區域小飛機。

飛機變大了，在停機坪上停靠、起降時所需要的間距隨之拉大。

建築公司Gresham Smith航空執行副總雷菲爾德(Wilson Rayfield)表示，大飛機有更好的商機， 航空公司樂於升級；不妨想想，10架大飛機並排停放、彼此間距75呎，勢必需要更大空間，乘客步行距離隨之增加。

鳳凰城機場 健身 步道受歡迎

機場擴大之後，機組人員和機場員工為了確保航班按時起飛，會遇到更大挑戰。

有些機場增設電子標誌，為旅客估計需要多少時間可走到登機口，也可顯示航廈單軌列車需要多長時間才能抵達。

製鞋業者Kuru Footwear研究發現，全美最長的旅客步行機場位於德州達拉斯沃斯堡(Fort Worth)，從B航廈入口走到E航廈大約長2.16哩 ，所幸有輕軌火車代步。

鳳凰城的天港國際機場(Sky Harbor International Airport)有一個特別的「健身步道」，旅客可從航廈大廰欣賞山脈、公園和其他城市地標，受到歡迎。

不過，最近有些新開放的機場航廈沒有電動步道， 可就惹得旅客們不高興。

奧蘭多國際機場(Orlando International Airport)去年開設一個斥資28億美元的新航廈，欠缺電動步道，收到旅客抱怨後，機場領導層打算投票表決是否安裝。

猶他州鹽湖城國際機場(Salt Lake City International Airport)2020年開設新航廈，步行至登機門的時間最長超過20分鐘，受到抨擊，為息眾怒，建造一個隧道讓安檢站到航廈大廰的步行縮短。