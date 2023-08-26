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鮑爾談話無意外讓美股終結3周連跌 但專家分析9月仍命運多舛

編譯劉忠勇／綜合外電
美股歷來9月跌多於漲，投資人建議轉進防禦型股票。（美聯社）
美股歷來9月跌多於漲，投資人建議轉進防禦型股票。（美聯社）

美國股市三大指數周五全面上漲，科技股終於止住連三周頹勢，但已難挽8月逾5%頹勢。面臨向來震盪的9月，勢必繼續考驗美股今年來漲勢。

聯準會（Fed）主席鮑爾表示對於是否再度升息將「謹慎行事」，他也強調，美國經濟成長強勁而持久，可能需要更高的利率來使通膨繼續下降。鮑爾談話過後，美股徘徊於漲跌之間，尾盤轉而收高。史坦普500指數和道瓊工業指數各漲0.7%，那斯達克綜合指數收漲0.9%。有的投資人認為，很多人還在度假，成交量低導致波動加劇。

一周下來，史坦普500指數和那斯達克各漲0.8%和2.3%，終結連三周頹勢，道瓊指數周線跌0.5%。8月至今，史坦普500指數和那斯達克跌幅仍各超過4%和5%。

本周發布亮麗財報和財測的輝達（Nvidia）周五回落2.4%，一周仍保有6.3%漲勢。費城半導體指數和台積電ADR周五各漲0.4%和0.6%，周線各漲1%和2.2%。

利率期貨市場的投資人就Fed是否會在今年至少再次升息或按兵不動仍然看法不一，認為還會升息一次的押注略占上風，由前一個交易日46%升為53%。

對短期利率前景敏感的美國2年期債券殖利率從周四的5.016%漲至5.054%。美國10年期公債殖利率從周四的4.234%漲至4.239%。

RBC Wealth Management 策略師蓋瑞森（Tom Garretson）說，「鮑爾今天仍未帶給市場任何啟示，這可能就是他的目的。」「市場反應看來和Fed很可能在短期內已完成升息的觀點一致，但如果經濟數據顯示有必要，Fed仍隨時準備採取更多措施」。

法盛投資管理投資組合經理詹納希維克斯（Jack Janasiewicz）說：「市場正面臨許多關鍵轉折點，此時由於利率上升而仍處於緊張。」

輝達今年來已大漲215%，從本周表現來看，似反映投資人不願追高的心理。接下來面對向來震盪的9月，市場顯然也找不到更重大的激勵因素。據CFRA統計，1945年以來，史坦普500指數9月平均下跌0.7%，是各月表現最差的。

下周五也就是9月第一個交易日將公布美國非農就業報告。詹納希維克斯認為，如果8月就業數據高於預期，可能會再次引發通膨疑慮；若是數據轉弱，也可能加劇升息已經開始影響經濟的顧慮。

Villere & Co 經理人維雷勒（Sandy Villere）說：「如果你認為9月波動會超過正常水準，那麼現在是賣出進取型股票、買進防禦型股票的時候了。」

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