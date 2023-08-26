市場追捧AI FOMO再起

市場對輝達 及人工智慧(AI)股票生態系統的痴迷，加劇了投資 人對「害怕錯過」(FOMO)的擔憂。

最新的嘉信理財(Charles Schwab)投資人信心調查顯示，與第2季相比，更多投資人現在更加看好未來三個月的美股，看好受訪者比率從32%上升至44%。

樂觀情緒的增加反映出投資人對今年經濟衰退的擔憂急劇下降。

總體來說，51%的投資人認為現在是投資股票、共同基金和其他股權投資的好時機，即使國債利率和其他更安全的現金類投資回報豐厚。雖然8月美股看來不太穩定，但這個比率再度較第2季的41%顯著上升。

嘉信理財交易服務主管柯斯圖利亞斯(James Kostulias)表示：「雖然投資人當然不認為我們已經完全脫離經濟低迷時期的困境，但謹慎樂觀情緒的確正在湧入。」

他說：「這無疑要歸功於本季整體經濟形勢更加樂觀。 就業市場可能會有所降溫，但仍然強勁；失業率仍然非常低，特別是與疫情時期的高點相比。即使是最近的通膨數據，雖然的確顯示溫和上升，但與2022年的高點相去甚遠。擔憂可能仍然存在，但看漲情緒正在上升。」

由輝達帶頭提供支持的大型科技股的更多財報和展望，以及投資人的FOMO情緒，可能會導致9月和10月市場重新出現買盤強勢。

如果說輝達是市場AI的領頭羊，那麼情況看起來不錯。輝達第2季淨銷售額同比成長101%，達到135.1億元；每股獲利同比成長驚人的429%。

與震撼華爾街 的5月財報類似，輝達也發布了另一項令人瞠目結舌的財測，財測數字甚至高於華爾街的預估，這使得分析師的預期大幅上升。最重要的是，輝達在電話會議上提到的許多科技公司的股價都更高，比如Meta。（財經新聞組）