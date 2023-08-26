默克 衛采中止癌症療法研究

默克公司和合作夥伴衛采表示，在中期分析顯示療法未能延長患者生命後，它們將停止一項針對頭頸癌的實驗性聯合療法的後期研究。兩家公司表示，默克公司的Keytruda與衛采公司的Lenvima聯合療法未能在該研究的三個主要目標之一在統計學上呈現顯著效果。

川普重返X平台 SPAC下跌

前總統川普24日在X平台發布他向喬治亞州監獄報到時的大頭照，時隔兩年半後重返前身為推特的X。在2021年國會山莊暴動事件讓他推特帳號遭禁後，他改用川普媒體技術集團(TMTG)新創公司開發的新平台Truth Social。2021年10月同意與TMTG合併上市的空白支票公司Digital World股價下跌。

傳黑石將出售Bellagio持股

《華爾街日報》報導，黑石集團將出售Bellagio 22%的股份，這筆交易的資產估值為51億元。報導指出，在美國和歐洲擁有上萬房產的Realty Income將支付3億元買下賭場和度假村22%的股份，還投資該房產價值6.5億元的優先股。黑石2019年以42.5億元從米高梅手中收購 Bellagio。

大摩：利多不漲 股市已見頂

摩根史坦利首席美股策略師威爾森(Michael Wilson)表示，即使輝達公司發布了亮麗的財報，但美股24日仍下跌，顯示今年的漲勢已「耗盡」 ，並預示著未來還會出現更多下跌。他表示，美股對輝達業績超過預測的反應，是市場見頂的完美指標。

幣安遭萬事達卡 和Visa拋棄

陷入困境的加密貨幣交易所幣安(Binance)已經失去支付網絡萬事達卡和Visa卡的業務。這個事態發展顯示，傳統金融機構對與該公司合作越來越謹慎，因為該公司面臨著嚴格的監管審查以及加密行業內對財務合法性的更廣泛擔憂。萬事達卡與幣安的4個試點計畫9月22日起終止合作關係。

迪士尼 股價跌至近9年新低

由於市場對迪士尼CEO艾格(Bob Iger)的轉型計劃感到擔憂，投資人正在拋售迪士尼，該股24日收盤下跌3.9%至82.47元，為2014年10月以來最低價。但分析師認為，相對於同業，其股價仍然偏高。迪士尼股價較2021年3月歷史高點201.91元下跌59%；今年來下跌7.3%。