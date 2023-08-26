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經濟強於預期 中止連跌三周

財經新聞組／綜合報導

美股收盤上漲，交易員對Fed主席鮑爾懷俄明州傑克森霍爾舉行的年度央行會議上發表的言論歡呼雀躍，這些言論證明經濟成長強於預期。

道瓊工業平均指數收盤上漲247.48點或0.73%至3萬4346.9點，盤中最高時漲逾300點。史坦普500指數上漲29.4點或0.67%收4405.71點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲126.67點或0.94%至1萬3590.65點。史指和那指都結束3周連跌。

道指是唯一連續第2周下跌的主要指數。

史指中能源、非必需消費品和工業類股均上漲至少1%。 石油公司Valero Energy和玩具製造商Hasbro是當天漲幅最大的股票，分別上漲2.83%和5.66%。

鮑爾對美國經濟持續成長的信心在一定程度上刺激了樂觀情緒，理由是消費者支出「特別強勁」以及房產市場復甦的早期跡象。他重申Fed將通膨率拉低至2%目標的承諾。

他表示，「經濟可能不會像預期那樣降溫。今年到目前為止，國內生產總值(GDP)成長超出預期，也高於長期趨勢；最近的消費者支出數據尤其強勁。」「此外，在過去18個月急劇減速之後，房產行業正顯示出復甦的跡象。」

納斯達克100指數本周最大贏家包括軟體股Intuit和Workday，分別上漲6.41%和5.4%。

鮑爾 懷俄明州 石油

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