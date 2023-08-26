經濟強於預期 中止連跌三周

美股收盤上漲，交易員對Fed主席鮑爾 在懷俄明州 傑克森霍爾舉行的年度央行會議上發表的言論歡呼雀躍，這些言論證明經濟成長強於預期。

道瓊工業平均指數收盤上漲247.48點或0.73%至3萬4346.9點，盤中最高時漲逾300點。史坦普500指數上漲29.4點或0.67%收4405.71點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲126.67點或0.94%至1萬3590.65點。史指和那指都結束3周連跌。

道指是唯一連續第2周下跌的主要指數。

史指中能源、非必需消費品和工業類股均上漲至少1%。 石油 公司Valero Energy和玩具製造商Hasbro是當天漲幅最大的股票，分別上漲2.83%和5.66%。

鮑爾對美國經濟持續成長的信心在一定程度上刺激了樂觀情緒，理由是消費者支出「特別強勁」以及房產市場復甦的早期跡象。他重申Fed將通膨率拉低至2%目標的承諾。

他表示，「經濟可能不會像預期那樣降溫。今年到目前為止，國內生產總值(GDP)成長超出預期，也高於長期趨勢；最近的消費者支出數據尤其強勁。」「此外，在過去18個月急劇減速之後，房產行業正顯示出復甦的跡象。」

納斯達克100指數本周最大贏家包括軟體股Intuit和Workday，分別上漲6.41%和5.4%。