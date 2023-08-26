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利率長期偏高 AI難救科技股

財經新聞組／綜合報導

美國商銀策略師表示，美國科技股陷入困境，人工智慧(AI)帶動的熱潮將被長期高利率水平的影響所掩蓋。

以哈奈特(Michael Hartnett)為首的美商銀策略師在最新報告中寫道：「我們認為下半年將面臨是麻煩，而不是AI新規則的時代。」哈奈特預計史坦普500指數至年底將下跌4%至4200點；但表示，傑克森霍爾年度央行會議「可以扭轉9月的局面」。在過去10年中，史指在9月平均下跌1.5%。

美商銀強調了流動性與科技股之間的相關性，並指出在當前升息周期中，Fed資產負債表縮水約3兆元的情況下，那斯達克綜合指數卻一直在逼近新高，這是不協調的。

那斯達克100指數24日暴跌，因Fed多位官員發表鷹派講話，導致債券殖利率上升。即使AI龍頭輝達超級樂觀的銷售財測也無法阻止跌勢。

哈奈特曾正確預測去年美股暴跌，但即使美股上半年反彈，他仍對2023年持悲觀看法。以科技股為主的那指8月大幅下挫，將創下去年12月以來最糟單月走勢，但今年以來仍上漲35%。那指上半年創下歷史新高，市場對AI提振獲利的潛力感到狂熱，但現在貨幣政策對高成長企業的影響，反而開始成為投資人更普遍關切的主題。

美國商銀還引用EPFR Global的數據指出，在截至23日的一周內，流入科技股的資金達到23億元，為10周來最大，但24日走勢沒有反映出這些數據。

美國國債連續第28周獲得資金流入，達到52億元，為2010年以來持續流入最長周數。美國股票型基金出現資金外流76億元，連續3周出現贖回；而歐洲股票型基金則連續第24周出現資金外流，達21億元。新興市場股市連續第7周出現資金流入，達到21億元。

AI 殖利率 那斯達克

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