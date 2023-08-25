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聯準會稱因應高通膨仍可能升息 但將謹慎實施

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聯準會稱因應高通膨仍可能升息 但將謹慎實施

中央社／華盛頓25日綜合外電報導
聯準會（Fed）主席鮑爾指出，準備調高利率並將維持利率水準在高點，以壓低高於目標的通貨膨脹，但將「謹慎」地進行。 (歐新社)
聯準會（Fed）主席鮑爾指出，準備調高利率並將維持利率水準在高點，以壓低高於目標的通貨膨脹，但將「謹慎」地進行。 (歐新社)

聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天指出，準備調高利率並將維持利率水準在高點，以壓低高於目標的通貨膨脹，但將「謹慎」地進行。

全球央行年會在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行，鮑爾表示準備在適當時機進一步升息，直到通膨持續下降，向目標接近。

然而，儘管在快速升息循環下，卻未能徹底抑制通貨膨脹，美國通膨仍頑強地維持在聯準會長期目標的2%之上。

聯準會在不到18個月內11度升息，目前基準貸款利率區間介於5.25%至5.5%，為22年以來最高水準。

鮑爾在演說中強調聯準會可能持續升息，但對升息過程謹慎為之。

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）首席經濟學家謝波德森（Ian Shepherdson）說：「鮑爾主席在傑克森霍爾演說的總體基調謹慎樂觀，同時表明不對通膨前景抱有任何僥倖心理。」

花旗集團（Citigroup）分析師在鮑爾演說結束後的投資建議中指出：「相對於市場預期，鮑爾在可能降息方面傳達多一些訊息，而在平均政策利率上調方面的想法則減少一些。」

鮑爾 升息 利率

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