Fed鮑爾搶光傑克森洞年會焦點 但別忽視這些官員的談話

Fed主席鮑爾將在美東時間25日上午10時5分，在傑克森洞全球央行年會發表演說。（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 將在美東時間25日上午10時5分，在傑克森洞全球央行 年會發表演說，成為市場關注的重中之重，但巴隆金融周刊（Barron's）提醒，也別忽視歐洲央行（ECB）總裁拉加德等談話，除了關心全球利率會維持高水準多久，也能揣測超寬鬆貨幣 政策時代回歸的前景。

今年的傑克森洞全球央行年會主題為「全球經濟的結構變遷」，在三天議程中，鮑爾的演說只是其中一小部分，其他時間都是聚焦於這個主題的經濟研究、以及座談會討論的各種構想。

雖然Fed的地區聯準銀行總裁和理事都未排定發表演說，但都將參與，好幾人也排定25日接受媒體訪問，包括今年有決策投票權的費城聯準銀行總裁哈克和芝加哥聯準銀行總裁古斯比，以及沒有投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特。

不只鮑爾要發表演說

拉加德也將在美東時間25日下午3時發表演說，日本銀行（央行）總裁植田和男、英格蘭銀行（央行）副總裁布羅德班特（Ben Broadbent）及世界貿易組織（WTO）祕書長伊衛拉美東時間26日下午12時25分也將同台參加主題為「全球化處於轉捩點」的座談。不過，只有鮑爾的演說會公開轉播。

主辦年會的堪薩斯聯準銀行今年目標是評估新冠疫情後「好幾個重大且可能長期維持」的國際經濟發展，包括貿易網路改變、貨幣政策迅速緊縮、主權債務大幅增加，並以學術研究檢視這些改變可能會對未來十年成長和貨幣政策造成的影響。

曾任Fed幕僚的獨立總體經濟學家薩姆說，在多數國家經歷經濟動盪、以及通膨和利率升高後，傑克森洞年會的討論將聚焦於未來幾年，並談論這是否為新常態。

經濟學家也將發表論文

經濟學家將在這場研討會發表四份論文，論文也將在發表後公開。芝加哥大學布斯商學院金融學副教授馬悅然預定美東時間25日10時30分，探討總經環境是否已影響經濟的長期變革，史丹福大學教授杜菲（Darrel Duffie）則在美東時間同日11時55分發表對金融市場與貨幣政策行為結構變遷的研究。

史丹福大學的瓊斯、芝加哥大學的席維爾森及ADP研究機構首席經濟學家理查森，將在美東時間25日下午12時55分同台討論成長的結構性限制因素。哈佛大學的愛兒法洛將在美東時間26日上午10時，發表論文討論全球生產網路，柏克萊加州大學的艾申格林將在上午11時發表對全球金融流動的論文。

這些演說與論文可能對全球經濟與金融造成深遠影響。例如2005年時，芝加哥大學經濟學家拉姜曾嚴詞批評時任Fed主席葛林斯班治下的金融發展，當著葛林斯班的面，表示信用違約交換（CDS）的廣泛使用、美國房價大漲，正提高世界風險，可能導致「全面金融危機」。

2014年時，時任ECB總裁德拉基暗示可能要有更多行動，對抗持續下滑的通膨。之後ECB開始收購公債，幾個月後全面推動量化寬鬆（QE）政策。