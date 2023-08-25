美國初領失業金人數 低於預期

美國勞工需求依舊穩健。（路透）

最新數據顯示，美國上周初領失業救濟金人數為23萬人，降至三周來最低，顯示美國勞工需求依舊穩健。

美國勞工部 24日數據顯示，截至19日止的一周內，經調整後的初領失業救濟金人數為23萬人，比前一周減少1萬人，低於彭博訪調經濟學家預期的中位數24萬人。

未經調整的上周初領人數則下滑至約19.8萬人，達到去年10月來最低，但由於夏威夷茂宜島的致命野火，導致當地請領人數出現自新冠疫情來最大幅的躍增，否則原本水準應該還要更低。

這份數據普遍反映美國勞動市場的仍舊強勁，且支撐著美國經濟的復甦動能。美國雇主持續以穩健速度聘僱新員工，今年稍早屢登新聞版面的裁員潮也似乎平息。在截至12日止的一周內，連續請領失業救濟金人數則略為下滑至170萬人。

然而，根據美國政府23日公布的另一份數據，在截至今年3月為止的一年內，美國新增非農就業 人數可能不如先前報告的強勁。

美國勞工統計局初步修訂數據顯示，今年3月美國政府和民間雇主所僱用的員工總人數約為1,551.7萬人，比先前公布的1,554.7萬人下修30.6萬人，整體下調幅度約為0.2%。民間雇用方面下修了35.8萬人，政府雇用則上修了5.2萬人。最終數字預訂將於明年初公布。

彭博報導指出，雖然這份初步預估顯示，美國就業人數的增長有些受到誇大，但這並未根本上影響到美國逐漸降溫的勞動市場仍充滿韌性的結論。

下修幅度最大的行業是運輸和倉儲業，下修約14.6萬人，幅度為2.2%；其次是專業服務業，下修了11.6萬人，或相當於0.5%。民間部門有些行業也獲得上修，包括零售、批發、金融服務和營建業。

路透報導則指出，在美國聯準會（Fed）仍在考慮9月會議是否要升息 之際，Fed官員可能會樂見這項數據顯示，美國勞動市場不如原先所想的強勁。為抑制通膨，Fed自去年3月來已升息5.25個百分點，包括主席鮑爾在內的許多Fed官員都已表示，為讓通膨率回到Fed目標的2%，勞動市場可能需要稍微放緩。