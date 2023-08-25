零件問題 波音737交機順延

波音公司警告，因其最大供應商Spirit AeroSystems的最新質量問題，近期737 MAX噴氣式飛機的交機將被順延。分析師警告這可能會給波音737年度450架交機目標上限帶來壓力，不過波音表示正在評估這個目標。最新的質量問題是由於某些飛機的後壓力艙壁孔洞形狀不正確所造成。

花旗投資 秘魯外匯新創公司

花旗集團收購秘魯外匯新創公司Rextie的股份，這是該公司在拉丁美洲的首筆金融科技投資。交易條款並未披露，但花旗和Rextie表示，該行將向該公司注入現金，為其成長提供資助。Rextie成立於2016年，至今已完成45億元的外匯交易，預計到明年年底將達到70億元。

CRH估全年核心獲利增11%

美歐最大建材生產商CRH預計，由於價格上漲以及基礎建設和非住宅項目的強勁需求，全年核心獲利將成長11%，高於預期。這家總部位於都柏林的集團約75%的利潤來自美國，預計全年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為62億元，而Refinitiv調查的分析師預期為59億元。

Nike股東要求披露薪酬公平

股務代理諮詢公司ISS建議Nike股東投票支持一項決議，呼籲該公司披露更多有關女性和少數族裔員工薪酬公平的數據。決議要求Nike提供一份關於女性和少數族裔員工收入中位數差距的年度報告，並指出該報告應包括相關工資政策以及與招聘和留住多元化人才相關的風險。

Meta發表AI 模型編寫程式

Meta將發表一個人工智慧(AI)模型協助編寫電腦代碼，進一步推進新科技發展。該AI模型將免費提供，可以根據人類文本提示編寫代碼，也可以用於代碼補全和調試(debugging)。是建立在Meta最新的Llama 2語言模型之上，並將提供不同的配置，以與微軟的代碼編寫工具GitHub Copilot競爭。

Uber提高加州 司機最低年齡

Uber將加州大多數新司機的最低年齡要求提高到25歲，該公司表示，由於該州商業汽車保險成本不斷上漲，該規定是必要的。新規定僅適用於經由Uber叫車平台簽約運送乘客的司機，不適用於在Uber Eats上外送餐點的司機。之前只要年滿19歲就可以報名成為司機。