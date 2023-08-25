收購賽百味 私募基金 96億

潛艇堡連鎖店賽百味表示，已同意出售給私募基金Roark Capital。（路透）

私募基金Roark Capital即將收購賽百味(Subway)，結束這家三明治連鎖店長達50多年的家族經營權，並代表著這家陷入困境的公司進入了一個新時代。

24日的公告結束了該連鎖店2月公開啟動以來的漫長銷售流程。根據報導，賽百味尋求100億元價格出售，讓許多潛在的餐飲業買家欲步，只剩下私募股權公司願意在拍賣中一決高下。據了解，其他競購者還包括TDR Capital和Sycamore Partners。

賽百味和Roark均未公布交易價格。不過《華爾街 日報》本周報導，賽百味最後標價為96億元。

Roark目前的投資 組合包括十幾家連鎖餐廳。就餐廳數量而言，賽百味獨領風騷，年銷售額也超過唐恩都樂(Dunkin’)以外的所有餐廳。

Roark藉由控股公司Inspire Brands擁有Dunkin’、Baskin-Robbins、Sonic、Arby’s、Buffalo Wild Wings和Jimmy John’s。另外，該公司還成立Focus Brands，旗下擁有Auntie Anne’s、Carvel、Cinnabon、Jamba、McAlister’s、Moe’s Southwest Grill和Schlotzsky’s。在新冠疫情初期，Roark還投資起司蛋糕工廠(Cheesecake Factory) 2億元，協助這家陷入困境的連鎖店避免破產 。

在2019年加入的CEO奇德西(John Chidsey)領導下，賽百味一直在努力扭轉其業務。該公司修改菜單、招募全新的加盟經營商並投資新科技。上半年同店銷售額成長9.8%，顯示轉型已見成果。

奇德西發表聲明表示：「這項交易反映出賽百味的長期成長潛力，以及我們品牌和全球加盟經營商的巨大價值。」

賽百味由德魯卡(Fred DeLuca)和巴克(Peter Buck)於1965年創立，從康涅狄格州一家三明治店發展成為全球餐飲巨頭。

根據加盟經營披露文件，截至2022年底，賽百味在美國開設約2萬600家門市，低於2015年高峰期的2萬7100家。雖然該連鎖店仍在關閉加盟店，但步伐已大大放緩。該連鎖店去年關閉了571家餐廳，低於2020年關閉的1600多家。