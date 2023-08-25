現金資產再次為王 22年來首見

那斯達克綜合指數23日連續第三天上漲。雖然投資 人高度關注輝達財報，但今年還有另外一種更廣泛的趨勢，對投資人產生重要影響：現金再次為王。

這裡所謂的現金定義為美國政府為3個月期國庫券支付的殖利率 ，22年來首次提供高於史坦普500指數獲利殖利率的回報。獲利殖利率的衡量方式是將指數中所有企業的獲利除以指數市值。

去年Fed大幅升息以應對通膨飆升，讓美股遭受重創。隨著分母不斷縮小，史指的獲利殖利率飆升，在10月中旬達到5.8%的最高點；而與此同時，史指的熊市低點也接近3500點。

但隨著史指由低點上漲超過20%，且企業獲利不斷下滑，該指數的獲利殖利率已降至4.7%左右。

與此同時，Fed仍繼續升息，推高了國債殖利率。

雖然殖利率曲線倒掛發出的經濟衰退警訊引起廣泛關注，但目前3個月期國債殖利率接近5.5%，也使得這種等同現金多年來得以首度與股市直接競爭。

市場走勢已經很大程度受到影響。光是今年一年，貨幣市場基金提供超過5%的豐厚殖利率，就吸引了創紀錄的9250億元資金流入。值得注意的是，截至8月目前為止的流入總額已經超過2020年全年9170億元的記錄，而2020年時投資人更著重安全。

所有這些都正在改變當代投資人的投資算盤，他們已經習慣兩年之前的超低利率。在被告知股市投資除債券 外「別無選擇」(TINA)，而債券發行卻幾乎為零之後，現在的選擇也只剩下湧向短天期的高回報資產。