我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

除了美、英 變異株BA.2.86現蹤更多國 專家回應了

李玟生前控遭霸凌 眾人聲援 「中國好聲音」宣布停播

供應需求皆強 新車銷量料增

財經新聞組／綜合報導

產業組織發布報告顯示，由於供應改善和個人交通需求強勁，美國8月新車銷量預計將成長。

J.D. Power和GlobalData聯合報告顯示，包括零售和非零售在內，美國8月新車銷量預計將達到135萬4600輛，同比增加15.4%。

J.D. Power數據和分析部門總裁金恩(Thomas King)表示：「零售商在車輛實際到達經銷店之前繼續銷售車輛。然而，隨著庫存水平增加，更多購物者現在能從經銷商處購買車輛。」

8月零售庫存可能比去年同期增加48.4%。然而，庫存堆積可能會導致經銷商利潤下降；在此之外，經銷商也面臨利率上升的壓力。

報告指出，預計消費者在新車上的支出為478億元，為8月有記錄以來最高水平，比去年成長10.5%。

然而，新車交易價格可能會比去年同期下降1.2%，因為小型車市場的銷量增加，而這些市場本身的交易價格較低。

報告表示，隨著供應鏈的持續改善，2023年全球銷量預計將達到8680萬輛；之前預計為8640萬輛。預估2024年全球輕型汽車銷量為9020萬輛。

金恩說，「9月主要關注點將是任何可能阻礙生產的汽車製造商潛在停工。生產中斷可能會造成市場更加不對稱，並有可能延長目前總體供應緊張的局面。」

供應鏈 零售商 利率

上一則

輝達財報證明 AI支出將續增

下一則

收購賽百味 私募基金 96億

延伸閱讀

Z世代「數位戒毒」拒智慧手機 功能型手機銷量增

Z世代「數位戒毒」拒智慧手機 功能型手機銷量增
五角大廈：9月起在美國訓練烏克蘭F-16飛行員

五角大廈：9月起在美國訓練烏克蘭F-16飛行員
地對空飛彈致俄傭兵首腦墜機？美國防部：消息不正確

地對空飛彈致俄傭兵首腦墜機？美國防部：消息不正確
美否認曾考慮取消售台F-16V戰機訂單

美否認曾考慮取消售台F-16V戰機訂單

熱門新聞

過去兩年來美國消費者靠著政府提供的2兆美元現金補助，才能在通膨衝高之際持續花錢。（美聯社）

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

2023-08-20 17:01
台積電為了引進安裝半導體製造設備的專家，與美國當地工會起了鬥爭。 （路透）

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

2023-08-18 17:43
中國房地產開發商恒大、碧桂園債務危機連環爆，加深投資人對經濟前景的疑慮。圖／歐新社

美國也難豁免 中國經濟動盪如何禍延全球？

2023-08-19 11:04
如今美國的名目國內生產毛額（GDP）成長率超越了中國。（美聯社）

還想超英趕美？美國名目GDP成長率已反超中國

2023-08-18 19:21
因輝達業績強於預期而引發的科技股漲勢十分短命，美股大幅下跌。路透

輝達旋風太過短命 道指大跌373點

2023-08-24 17:00
數據顯示，在史坦普500指數十家對中國曝險最高的成分企業中，包括美國晶片大廠高通和德儀。（路透）

中國經濟放緩恐引發漣漪效應 高通、德儀等十家美企曝險最大

2023-08-18 06:36

超人氣

更多 >
房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷