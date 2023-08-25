供應需求皆強 新車銷量料增

產業組織發布報告顯示，由於供應改善和個人交通需求強勁，美國8月新車銷量預計將成長。

J.D. Power和GlobalData聯合報告顯示，包括零售和非零售在內，美國8月新車銷量預計將達到135萬4600輛，同比增加15.4%。

J.D. Power數據和分析部門總裁金恩(Thomas King)表示：「零售商 在車輛實際到達經銷店之前繼續銷售車輛。然而，隨著庫存水平增加，更多購物者現在能從經銷商處購買車輛。」

8月零售庫存可能比去年同期增加48.4%。然而，庫存堆積可能會導致經銷商利潤下降；在此之外，經銷商也面臨利率 上升的壓力。

報告指出，預計消費者在新車上的支出為478億元，為8月有記錄以來最高水平，比去年成長10.5%。

然而，新車交易價格可能會比去年同期下降1.2%，因為小型車市場的銷量增加，而這些市場本身的交易價格較低。

報告表示，隨著供應鏈 的持續改善，2023年全球銷量預計將達到8680萬輛；之前預計為8640萬輛。預估2024年全球輕型汽車銷量為9020萬輛。

金恩說，「9月主要關注點將是任何可能阻礙生產的汽車製造商潛在停工。生產中斷可能會造成市場更加不對稱，並有可能延長目前總體供應緊張的局面。」