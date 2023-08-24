美股8月跌夠可買了嗎？專家從4面向剖析、指點迷津

股市專家表示，根據經濟基本面、技術分析、內部人士動向和投資人情緒四大指標研判，美股8月下挫應屬牛市漲多拉回的健康修正，並非重大跌勢的開始，投資人可考慮伺機逢低承接。（路透）

股市專家表示，根據經濟基本面、技術分析、內部人士動向和投資 人情緒四大指標研判，美股 8月下挫應屬牛市漲多拉回的健康修正，並非重大跌勢的開始，投資人可考慮伺機逢低承接。

MarketWatch訪問專家，從以下四個角度檢視美股這波回檔，並對美股後市提供指引：

一、短期無經濟衰退之虞

美國10年期公債殖利率 反映的是對通膨的顧慮升溫，也擔心經濟成長強得逼聯準會（Fed）不得不進一步提高利率抑制通膨，甚至可能引發一波衰退。

但Yardeni Research創辦人雅汀尼認為，這些顧慮並無實據。目前通膨其實相當溫馴，撇開仍在漲的租金不談，消費者物價指數（CPI）和核心CPI年增率分別只有2%和2.5%。Zillow和Apartment List的數據顯示，就連租金通膨也正趨於平緩。

雅汀尼說：「我100%確定，租金通膨將降下來。基本上，Fed已達成目標。」他指的是，Fed希望在2025年之前，把通膨率壓回2%。雅汀尼說，即使能源價格上漲，也將被日後租金下滑給抵銷；中國大陸經濟疲態，也會對美國物價構成壓力。

壓制通膨另一關鍵因素是生產力成長，第2季美國生產力成長3.7%；基於企業砸下大筆資本支出因應人力成本升高，生產力成長趨勢可望持續。生產力提升，企業就較不可能把投入品漲價增加的成本轉嫁給顧客。

同時，三大因素使美國經濟保持強韌，不畏Fed連番升息的打擊：

1.消費者支出仍強，從7月零售銷售大增得到印證；

2.超額儲蓄下滑影響支出的顧慮似被誇大。雅汀尼指出，嬰兒潮世代坐擁75兆美元淨值，屆齡退休的他們多的是錢可花；

3.財政刺激效應仍強，得力於「通膨削減法」（IRA）和「晶片法」（CHIPS Act）。雅汀尼說：「如此龐大的財政刺激抵銷了貨幣緊縮，以至於未見衰退。」

簡言之，投資人若擔心久候不至的衰退終將降臨而大賣股票，恐怕正鑄下大錯。

雅汀尼偏好景氣循環股，像是產業股；他也認為銀行業將湧現一波併購潮，以因應成本升高和更嚴格的監管。他還看好債券，指出「在通膨可能降至2%的世界，4.3%的債券殖利率看來很吸引人」，「未來十年，若持有殖利率4.3%的債券，我想你不會後悔」。

雅汀尼說，美股短線或許還會見到更低點，標普500指數可能回測200日均線（目前在4,150點附近）；但他預估年底時標普500指數可能漲抵4,600點，明年更上看5,400點，先決條件是通膨要緩和下來、經濟持續成長，企業獲利續強。

二、技術分析呈現上升趨勢

HCM戰術成長基金技術分析師霍華德說：「這只是一波技術性拉回。奔馳了那麼遠，現在回檔5%並非不合理。」

霍爾德運用的動能和趨勢追蹤模型稱為「HCM-BuyLine」，他建立自己的指數，並依據移動均線來判定美股走勢是呈現上升或下降趨勢。他的模型顯示，美股上漲格局未變，所以拉回就是買點。他說：「市場趨勢仍是往上，也仍強勢。這是稍稍加碼買進的機會。」

他屬意晶片股，例如超微（AMD）和輝達（Nvidia），也可藉由iShares半導體ETF（代碼SOXX）投資。他還青睞非必需性消費股。

霍華德認為，Fed主席鮑爾25日在傑克森洞央行年會發表演說前，美股短線可能仍有壓力，但可望形成一個短底，之後再往上漲。

另一位技術分析老手阿坎波拉也認為，美股修正階段還未觸底，標普500指數可能下探4,200點，那斯達克綜合指數可能回測12,750點，道瓊工業指數則可能觸及33,500點，但「年底前，再漲一波並重返今年高點，仍大有可為」。

技術分析師威廉斯預期，美股可望在9月11日或12日觸底。他說：「年底可能有鏗鏘有力的結局。散布悲觀論調的空頭人士，將再一次吃癟。」

三、公司內部人士開始翻多

MarketWatch股市專欄作家布洛許表示，他天天追蹤內部人士買股動態，據以分析個股、類股和大盤走向。最近，他發現內部人士買盤開始升溫，尤其是紀錄良好的內部人士大舉買股。

數據指向同一趨勢，但顯示內部人士尚未全面翻多，這支持所謂「這波回檔還有低點」的看法。

例如，根據追蹤內部人士投資脈動的Vickers Weekly Insider報告，那斯達克股票賣出/買進的1周比值跌到1.59。該比率低於2表示看漲。但大盤8周比值只降到3.62，也就是看漲度還不夠強。

再檢視The Washington Service提供的數據，也觀察到相同的趨勢。根據公司家數和內部人士人數計算的買進/賣出比率，在8月美股下跌之際走高。但兩者都仍低於2018年初迄今的平均值。

四、投資人態度仍謹慎

布洛許說，成功投資的一個關鍵因素，是跟所謂的「市場共識」對做，例如在投資人普遍陷入悲觀情緒時大膽做多。他把投資人情緒當「反指標」來用--在別人恐懼時可看漲，在別人看漲時宜謹慎。

投資人情緒在8月陡降，足以支持買股論點。追蹤投資顧問信心變化的Investors Intelligence多空頭比率（Bull-Bear ratio）指標顯示，8月多空頭比率已從兩周前的3.07大幅降到2.36；若跌破2，即意味投資人可由空翻多。布洛許說，降到2.36，顯示投資人樂觀度已顯著下降，快要接近可大膽押注反方向並買進股票的時點。