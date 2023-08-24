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健身器材大廠派樂騰財測弱 股價崩跌23%至史上最低

編譯黃淑玲／綜合外電
派樂騰（Peloton）股價23日跌至史上最低的5.41美元。 （美聯社）
派樂騰（Peloton）股價23日跌至史上最低的5.41美元。 （美聯社）

美國居家健身器材大廠派樂騰（Peloton）周三（23日）股價崩跌22.6%至史上最低的每股5.41美元，因為公司發布本季營收財測疲弱，運動課程付費訂戶再度減少，產品召回的成本又比預期高很多。

派樂騰示警，接下來的兩季，公司為打消過多庫存且訂戶數持續下滑，現金流將會一直都是負的。本季營收估計在5.8億美元到6億美元之間，不如彭博資訊訪調分析師預期的平均值6.478億美元。調整後稅息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）估將虧損1,000萬至2,000萬美元，遠不如分析師預期的獲利568萬美元。

派樂騰周三近23%的股價跌幅，是近六個多月來最大；收盤價創公司2019年股票上市以來最低。過去12個月，派樂騰股價幾近腰斬，與2021年初新冠疫情期間大發利市時的最高點相比，更挫跌逾95%。

今年5月派樂騰宣布召回有瑕疵問題的產品，因飛輪車的可調式座墊支撐桿可能會斷裂脫落。公司表示，該次召回的成本遠高於初始預期。總計收到75萬件更換座墊支撐桿的請求，數目比預估多很多，現在已經完成34萬件更換，其餘預定在9月底完成。整個召回加上後續相關開支，總共多花了4,000萬美元。

召回行動也影響課程營收，因為等待更換新座墊支撐桿的訂戶，大約1.5萬～2萬人在上季等候時，暫停繳交月費。同期間，付費訂戶流失2.9萬人。上季（4～6月）又是傳統的硬體銷售淡季，多重因素衝擊下，上季業績拉回情況遠比公司預期得大。

截至6月底，連線運動課程付費訂戶數有300萬人，預估本季底訂戶將減少至295萬～296萬人。

執行長麥卡錫（Barry McCarthy）在財報法說會上說：「我不知道未來會不會還有更多不想碰到的意外狀況，但我認為我們已經接近衰事的結尾。」

健身 疫情 麥卡錫

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