消費意願低落 Foot Locker降財測

Foot Locker上季銷售額再度下降，二度下修財測，因為厭倦通貨膨脹的消費者在購買鞋類和服裝之前開始三思而後行。

這家運動鞋巨頭調整後第2財季獲利符合華爾街預期，但銷售額低於分析師的預期，並且由於促銷和更高的盜竊率，上季獲利率 再度下滑。

該公司上季虧損500萬元，合每股5分；去年同期為獲利9400萬元和每股99分。不計一次性項目，該公司每股獲利4分，符合預期。

銷售額下降至18.6億元，較上年同期的20.7億元下降9.9%，也低於預期的18.8億元。

慘淡的業績促使Foot Locker繼5個月前之後再次降低財測。該公司還暫停發放單季現金股利，但董事會最近批准的10月每股40分股利不受限制。

這家運動服裝零售商 目前預計今年銷售額將下降8%至9%，大於之前預測的下降6.5%至8%；並預計同店銷售額將下降9%至10%，之前的財測為下降7.5%至9%。調整後獲利從每股2至2.25元下修至每股1.3至1.5元。

過去兩季Foot Locker被迫依靠促銷來推動銷售，因為其主要中低收入 客戶已經減少對鞋子和衣服等非必需品的支出。這對獲利率造成壓力，較去年同期下降4.6個百分點。

Foot Locker表示，「庫存縮水」(Shrink)也對獲利造成壓力。該公司沒有透露與促銷相比，降價會減少多少利潤。庫存縮水是零售業術語，指因盜竊、損壞或其他方式丟失的商品。

當季同店銷售額下降9.4%，該零售商將其歸因於「持續的消費者疲軟」和供應商組合的變化。目前尚不清楚哪些供應商或運動服裝品牌出現變化。但Foot Locker一直在努力減少對Nike的依賴並平衡其供應商結構。

Foot Locker庫存仍然很高，同比增加11%達到18億元，但已較2023年第1季有所改善。