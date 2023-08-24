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輝達一夫當關 那指連漲三天

財經新聞組／綜合報導

華爾街等​​待輝達最新上季業績，美股收高。輝達是一家股價大漲的晶片製造商，主受華爾街人工智慧(AI)熱潮的提振；殖利率下降也提振了投資人的信心。

道瓊工業平均指數收盤上漲184.15點或0.54%至3萬4472.98點。史坦普500指數上漲48.46點或1.1%收4436.01點，為6月30日以來最佳單日表現。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲215.16點或1.59%至1萬3721.03點，連續第三天上漲。

輝達於盤後公布第2季業績。Refinitiv調查的分析師預計該公司的獲利和營收將同比大幅成長。輝達是2023年史指表現最佳個股，上漲超過200%，投資人對該公司AI相關的前景感到鼓舞。

交易員對殖利率下降感到高興。指標10年期國債殖利率21日觸及2007年以來最高水平，達到4.35%，23日下跌逾11個基點至4.21%。

Nike下跌2.67%，為連續第10天下跌，創下史上最長跌幅。Foot Locker在財報銷售額萎縮並今年第二次下修財測後，股價大跌28.28%。根據FactSet數據，這是該股單日最大跌幅。前一天迪克體育用品公司也創下史上最糟單日走勢。

投資人還期待24日開始在懷俄明州傑克森霍爾舉行的為期兩天Fed研討會。預計Fed主席鮑爾將於25日發表講話。

殖利率 輝達 投資

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