輝達AI全制霸 等待後起之秀

投資客對輝達 的獲利財測垂涎欲滴，分析師們紛紛提高預期。當然，最大的問題是輝達能否不負人工智慧(AI )炒作。但對於投資客來說，更大的問題也許是是否有其他公司也能從AI需求中受益。

目前的答案似乎是否定的，或者至少還沒有任何一家能夠接近輝達的獲利規模。但有些公司，包括晶片 製造商和廣義的AI生態系統，開始看到與AI相關的收入，並承諾未來會更多。

新思科技(Synopsys)是少數吹噓AI的企業之一。這家晶片製造商使用軟體來設計和驗證它們的產品。即將上任的CEO加齊(Sassine Ghazi)表示，AI目前約占銷售額10%，而且還只是初期階段。

新思科技上周公布第3季營收成長19%達到14.9億元，並預測第4季獲利超出分析師預期。它本周宣布與英特爾簽訂新約，為該公司的新工廠開發知識產權，其中將越來越多地涉及AI。

即使如此，目前對晶片的大部分需求仍然是由物聯網(IoT)、智慧手機和其他不涉及生成式AI的流程的增長推動的。

與新思科技一樣，應用材料公司也看到未來對AI的巨大需求。這家大型晶片製造設備製造商上周公布財報，聲稱AI設備目前占其總銷售額的5%，而數據中心設備占20%，物聯網設備占10%至15%。財務長希爾(Brice Hill)表示，同行已經討論了AI需求有30%至50%的成長率，「因此，如果5%只是一個相對較小的數字，我們真的確定它正在迅速成長，並將成為未來的重要工作。」

當然，有些投資客希望AI現在就能創造收益，不願意等待。Wedbush負責半導體業研究的硬體股權研究資深副總裁布萊森(Matthew Bryson)表示輝達仍是最佳選擇，「買進輝達後就放在一邊是最簡單的。」並表示，輝達財報的確切數字並不重要，更重要的是它與AI相關需求進行的討論。（財經新聞組）