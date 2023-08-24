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財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉德國廠降生產目標

根據《Business Insider》引用內部文件和匿名消息人士報導，特斯拉德國廠在3月達到每周5000輛的產量目標後，將7月和8月的生產目標下修至每周 4350輛，並計畫進一步減少。根據特斯拉內部工作流程軟體的圖片顯示，這家美國電動車製造商已將7月和8月的生產目標降至每天870輛。

房貸23年新高 需求28年新低

上周房貸利率躍升至23年來最高水平，將購屋者的房貸需求推至28年來的最低水平。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降4.2%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.16%升至 7.31%；去年此時的房貸利率為5.65%。

Peloton虧損縮小 仍遜預期

Peloton虧損幅度超出預期，新用戶下降，該公司歸咎於健身飛輪座桿的召回和季節性因素。上季獲利低於預期，但銷售超出預期。截至6月30日當季淨虧損2.418億元，合每股虧損68分，而去年同期虧損12.6億元或每股虧損3.72元。銷售額降至6.421億元，較上年同期減少6.787億元。

精簡庫存 科爾百貨獲利超標

科爾百貨上季獲利超出預期。庫存減少、成本降低和折扣減少，有助這家百貨連鎖店應對零售放緩。由於進行庫存清理，本季庫存下降14%，導致毛利率下降61個基點。截至7月29日的第2季每股獲利52分，高於預期的22分。可比銷售額5%的降幅仍超出預期的4.43%。

Bath & Body Works預警銷售

Bath & Body Works警告，由於美國人在通膨仍然較高、家庭預算緊張的情況下延後採購其高單價的家用香水和個人護理產品，其全年銷售額將出現更大幅度的下降。該公司目前預計全年淨銷售額將下降1.5%至3.5%，而之前預測淨銷售額為持平至下降中個位數百分比。

新品招客 A&F調升全年財測

Abercrombie & Fitch調升全年銷售額預期，認為即使消費者支出仍然面臨壓力，但Abercrombie品牌的新款式和Hollister的改款品項將吸引更多購物者。截至7月29日當季，Abercrombie品牌淨銷售額成長26%，而Hollister品牌淨銷售額成長8%。預計2023財年淨銷售額將成長10%左右。

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