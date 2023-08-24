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輝達業績狂飆 穩坐AI龍頭

財經新聞組／綜合報導
輝達執行長黃仁勳繼續看好AI前景。（歐新社）
輝達執行長黃仁勳繼續看好AI前景。（歐新社）

晶片製造商輝達第2季業績優於預期，並對本季發布樂觀的財測。

輝達表示，預計第3季營收約為160億元，高於Refinitiv預測的126.1億元，將同比成長170%。

上季淨利從一年前的6.56億元或每股26分躍升至61.9億元或每股2.48元；調整後每股獲利2.7元。營收135.1億元，較上年同期的67億元倍增，較上季大增88%。

輝達強勁的銷售和財測凸顯出該公司的技術對生成型人工智慧(AI)熱潮的重要性。整體AI產業都需要輝達的A100和H100晶片來構建和運作OpenAI的ChatGPT等AI應用程式，以及其他接受簡單文本查詢並以對話答案或圖像進行回應的服務。

輝達CEO黃仁勳在電話會議上表示：「全球已設置的數據中心價值約1兆元，包括雲端、企業等。」「價值數兆元的數據中心正在轉變為加速計算和生成式AI。」

財務長克雷斯(Colette Kress)表示該公司不會立即受到拜登政府提出的晶片出口限制影響，「由於全球對我們產品的需求強勁，預計即使對我們數據中心GPU實施額外的出口限制，也不會對財務業績產生直接的實質性影響。」

隨著雲端服務提供商和Alphabet、亞馬遜和Meta等大型消費型網路公司搶購下一代處理器，輝達的業績大幅受到包括AI晶片在內的數據中心業務推動。根據StreetAccount數據，該公司的集團收入為103.2億元，同比成長171%，高於預期的80.3億元。

輝達以往的核心業務遊戲部門營收同比成長22%，達到24.9億元，超過23.8億元的平均預期。

輝達還生產用於高端圖形應用晶片。該業務同比下降24%至3.79億元。該公司的汽車收入為2.53億元，年增率為15%。

輝達表示，其董事會已授權進行250億元的股票回購。

輝達 AI 晶片

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