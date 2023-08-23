預期Fed結束升息後金價將創高 投資人抱緊不放

儘管近來金價暴跌，投資人仍看好在聯準會（Fed）結束升息後，金價將會回漲，甚至創新高。 （路透）

實質殖利率 飆升、美元走強和美國利率預期將更長時間維持在高水準，導致黃金價 格近幾周來大跌，但黃金並未因此失去魅力。十多位基金經理人向彭博新聞表示，預計未來一年內將維持或增加對黃金的風險部位。

據彭博對從主權基金到避險基金等投資 人的調查，他們對黃金到明年為止的價格抱持溫和樂觀看法。沒有一位受訪者表示會在未來一年內減持黃金，其中五位還表示計劃增持。超過三分之二受訪者看好價格上漲，而且有五人預期金價將創下歷史新高。

雖然聯準會（Fed）這波升息周期何時結束仍高度不確定，但結束緊縮對不孳息的黃金將是重大利多。儘管有些跡象顯示，投資人在為利率維持在更高水準更長時間做準備，但交換市場反映的前景仍是Fed將不再升息，並在明年轉為寬鬆。

DWS集團大宗商品和投資組合經理主管孔大為（音譯）表示：「我們確實預期，在等待Fed結束升息的投資人身上有被壓抑的黃金需求。這在我們看來是一項正面因素。」他預期黃金將在未來一年內漲到破紀錄的每英兩2,250美元。

目前黃金現貨價格為每英兩1,904.16美元，比今年高點下跌約8%。在新冠疫情引發全球經濟動盪之際，金價曾在2020年8月創下每英兩約2,075美元紀錄高點。