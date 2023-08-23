Nvidia財報發布在即 「女股神」伍德卻幾乎賣光所有持股

Nvidia將於23日美股盤後發布財報，但「女股神」伍德（Cathie Wood，見圖）卻在此時幾乎買光所有持股。 （路透）

繪圖晶片大廠輝達 （Nvidia）將於今（23）日美股盤後發布財報，預料營收和獲利都將因人工智慧（AI）需求而大增，但以熱愛未來科技企業聞名的「女股神」伍德（Cathie Wood）卻在此時出清幾乎所有輝達持股，讓市場不禁好奇原因為何？

MarketWatch報導，現在投資 人都在等著看輝達財報能否再給市場帶來驚奇。該公司股價21日收盤大漲8%，但22日回跌3%，23日盤前則漲約1.5%。

但伍德顯然並不是那麼看好輝達。根據她的每日揭露資訊，她的「方舟新世代網路ETF」22日出售了價值相當於逾100萬美元的輝達股票 。

不過，伍德倒是加碼了另一檔股票：上述這檔網路ETF和另一檔「方舟創新ETF」，都買進了視訊會議平台Zoom的股票。Zoom在21日發布財報，雖然營收預測只和市場預期持平，但上季獲利卻是優於預期。

伍德的「方舟金融科技創新ETF」則在21日買進了荷蘭支付公司Adyen的股票，在發布了營收獲利皆不如預期的財報後，該公司股價暴跌39%。