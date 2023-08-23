最快今天宣布 Subway將點頭出售 消息人士：賣價逾90億美元

法新社報導，一名知情人士表示，美國連鎖潛艇三明治店Subway接近以90億餘美元價格接受收購，最快可能在今天宣布交易消息。 （路透）

法新社報導，一名知情人士表示，美國連鎖潛艇三明治店Subway接近以90億餘美元價格接受收購，最快可能在今天宣布交易消息。

這名人士透露，收購Subway的投標於昨天截止，有2方參與競標，分別是美國私募基金公司洛克資本集團（Roark Capital Group），以及英國私募基金公司TDR資本（TDR Capital）和美國私募基金公司Sycamore Partners等投資 方組成的財團。

得標的一方，預期會是以全現金交易出價最高者。

Subway成立於1965年，是一家義大利 風格的潛艇堡店，如今在100多個國家擁有近3萬7000家門市。

Subway今年2月14日發布新聞稿表示，已就可能出售公司聘請摩根大通（JPMorgan）提供諮詢，但同時「依舊致力於未來發展」。

Subway的一名發言人昨天透過電子郵件告訴法新社，他們「在交易完成之前」不會發表任何評論。

洛克資本總部位於喬治亞州首府亞特蘭大，在美國速食和調理食品業界是知名投資者，擁有包括水牛城狂野雞翅（Buffalo Wild Wings）、31冰淇淋（Baskin-Robbins）和西雅圖最佳咖啡（Seattle's Best Coffee）等連鎖餐飲店；此外還有連鎖健身 房「橙色理論」（Orangetheory）等其他資產。

市調公司全球數據（GlobalData）的零售業分析師桑德斯（Neil Saunders）指出，洛克資本「已經展示他們知道如何培植餐廳品牌，並幫助其透過擴張等方式成長」。

TDR資本和總部位於紐約的Sycamore Partners也在消費者市場擁有投資。

TDR資本拒絕對Subway收購案置評。洛克資本和Sycamore Partners則未立即回應置評請求。

Subway高層近期為了加強與美國其他連鎖餐廳競爭的能力，著重在努力削減成本，並將推動業務成長的努力大多聚焦在海外市場。

Subway今年6月宣布在中國達成特許經營協議，未來20年將在當地開設約4000家門市。