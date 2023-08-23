FT：Nvidia計劃提高明年H100產量兩倍 出貨150萬~200萬顆

輝達（Nvidia）的人工智慧處理器供不應求。（路透）

英國金融時報（FT）報導，即將發佈上季財報的輝達 （Nvidia）已設定目標，要提高明年最高階的人工智慧（AI ）處理器H100晶片 產量兩倍，出貨量達到150萬~200萬顆，但關鍵仍在於當前的供應瓶頸何時能夠緩解。

投資人正在等待評估輝達預定美東時間23日下午公布的上季財報，以了解龐大的AI晶片需求能否足以抵銷其他電腦硬體銷售銳減的利空。輝達三個月前發布上次財報時，提到該公司用來訓練ChatGPT這類大型語言模型（LLM）的處理器，市場需求強勁到足以讓7月底止的上季營收成長近三分之二，讓每股盈餘翻四倍。

FT引述三位接近輝達的消息來源指出，輝達計劃提高最高階的H100 AI處理器產量至少兩倍，明年出貨量將介於150萬~200萬顆，遠高於今年預期的50萬顆。

然而，供應短缺正在拖延科技業的AI榮景。Counterpoint分析師Brady Wang說，除了輝達晶片短缺，先進封裝的量能不足、高頻寬記憶體（HBM）晶片產能有限等其他瓶頸，都延後了電腦硬體的AI豐收時間。

台積電作為輝達的尖端AI處理器的獨家代工廠，上月預期AI伺服器晶片的需求未來五年將每年年增接近50%，但還不足以抵銷經濟下行對全球科技業造成的壓力，該公司計劃提高CoWoS先進封裝技術的產能一倍，但也已警告，瓶頸至少要到明年底才能解決。

鴻海集團上周表示，AI伺服器未來幾年的需求很強，但也警示今年整體伺服器營收仍將下滑。全球電腦出貨量第一的聯想（Lenovo）上季營收減少8%，主因是雲端服務供應商的需求走軟，以及AI處理器供應不足。執行長楊元慶說：「雲端服務供應商的需求正由傳統的電腦轉向AI伺服器，但遺憾的是，AI伺服器的供應受限於繪圖處理器（GPU）的供應。」

中國主要伺服器供應商浪潮集團的一名銷售經理提到，客戶希望快速交貨，但製造商遭遇延誤，上季就交付了人民幣100億元的AI伺服器，另外又拿到人民幣300億元的訂單，「最頭痛的問題是輝達的GPU晶片－我們從不知道能拿到多少」。

不過，企業高層主管與分析師指出，若全球經濟改善，AI供應鏈的緊縮又能緩解，伺服器供應鏈的相關公司將能獲取龐大利益。

凱基證券預測，訓練AI演算法的伺服器出貨量明年將增加兩倍。總部在美國加州的調研公司Dell'Oro估計，AI伺服器在整體伺服器的占比，將由去年的7%一路成長，到2027年可占約20%。