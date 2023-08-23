買氣降 梅西百貨調整貨架商品

梅西百貨配合顧客喜好，調整貨架商品以吸引消費者上門。（歐新社）

即使華爾街 對下半年消費者支出持謹慎態度，但梅西百貨 上季銷售預期仍超出華爾街的預期。

隨著銷售下滑，這家百貨商店業者維持保守的全年財測。預計直營加上加盟的可比銷售額將較上年下降6%至7.5%。預計本財年調整後每股獲利將在2.7至3.2元之間，銷售額將在228至232億元之間。

CEO甘內特(Jeff Gennette)表示，「消費者仍然面臨壓力。」該公司自有的信用卡 數據中的信用卡循環餘額不斷增加。此外，他說，人們正花更多的錢去體驗，並為今年秋天償還學貸款項預做準備。

但他也表示，該公司專注於提供消費者仍然願意購買的商品，例如香水和其他美容產品。在貨架上消失數年後，Under Armour和Nike的商品也重新回到梅西百貨。

甘內特說，「我們正在加強令人感興趣的商品，撤回效用不大的類別。因此我們已做好準備，在下半年對消費者的購物地點和時間做出回應。」

淨銷售額51.3億元，較上年同期的56億元下降，但高於預期的50.9億元。與去年同期相比，實體店銷售額下降8%，數位銷售額下降10%。

根據Refinitiv的數據，真營加上加盟店的可比銷售額下降7.3%，略低於分析師預期的6.5%。

作為一家銷售大量服裝和配飾的零售商，梅西百貨受到消費者縮手的打擊比那些銷售主要商品的零售商更嚴重。當這家百貨公司業者在6月初調降全年財測時表示，春季銷售疲軟，即使是高端連鎖店Bloomingdale's和美容連鎖店Bluemercury也難逃相同命運。

甘內特說，最近幾個月這些銷售模式基本保持不變。與本季其他月份相較，7月表現強勁，但消費者的購買趨力「非常價值取向」。

他補充說，該公司已經藉由降價促銷出清春季商品，並為秋季和假日季儲備了新鮮商品。庫存同比下降10%，比2019年下降18%。