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盜竊嚴重 迪克體育用品降財測

財經新聞組／綜合報導

迪克體育用品公司(Dick’s Sporting Goods)宣布，由於零售盜竊事件增多且戶外產品銷售放緩，該公司獲利大降23%，並大幅調降今年的獲利財測。

對於這家運動服裝零售商來說，迪克百貨的營收和獲利都沒有達到華爾街預期，並宣布削減全球員工人數。該公司股價下跌20%。

該公司截至7月29日當季淨利2.44億元，合每股2.82元，低於預期的3.81元；而去年同期為 3.185億元和每股3.25元。

銷售額從去年同期的31.1億元增至32.2億元，低於預期的32.4億元。

該公司調降今年的獲利財測，部分原因是它預計「庫存縮水」在好轉之前會變得更糟。這個術語是零售業形容因盜竊或內部問題而損失的庫存。

CEO霍巴特(Lauren Hobart)在財報聲明中表示：「我們第2季的獲利能力低於預期，很大程度上是由於庫存縮水加劇的影響，這是一個影響許多零售商的日益嚴重的問題。」「雖然我們調降2023年每股獲利預期，但對業務的熱情以及對長期成長機會的信心從未如此強烈。」

迪克目前預計今年每股獲利在11.33至12.13元，而之前的財測為12.9至13.8元。該公司重申同店銷售額成長2%的預測不變，並且不會削減資本支出。雖然本季獲利出現下滑，但該零售商仍預計全年毛利率將較2022年增加。

根據FactSet，這是迪克近20年來首次在財報電話會議或新聞稿中提到庫存縮水。與其他零售商上季財報類似，迪克的獲利面臨多種來源的壓力，其中包括戶外類別包括露營設備等耐用品的成長放緩。本季迪克利用促銷活動來清理該類別的庫存。

迪克的獲利率從去年同期的36%降至34%。總裁史塔克(Ed Stack)表示，其獲利率三分之一的降幅來自庫存縮水。

零售商 利率 華爾街

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