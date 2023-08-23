銀行零售拖累 道指史指收跌

史坦普500指數全面下跌，無法延續前一交易日的走勢。

在Fed主席鮑爾本周發表重要講話之前，投資人仍保持謹慎態度，因為10年期國債殖利率 本周創下新高。

史指小跌12.22點或0.28%至4387.55點；以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲8.28點或0.06%至1萬3505.87點。道瓊工業平均指數下跌174.86點或0.51%至3萬4288.83點。

標普全球公司21日以「艱難」的經營狀況為由調降多家美國銀行信用評級並修改了多家美國銀行的前景，導致多家地區性和大型銀行下跌。金融類股收盤下跌0.9%，成為史指中表現最差的類股。KeyCorp和Comerica各自下跌 4.1%。大型銀行摩根大通也下跌2.07%。

由於對全年財測持謹慎態度，迪克體育用品公司和梅西百貨 公司分別下跌24.15%和14.05%，也導致SPDR S&P Retail ETF走低。 另一方面，主要科技相關公司Netflix和Alphabet則上漲。

華爾街關注債券市場走勢，一天前指標10年期國債殖利率觸及2007年以來的最高水平；22日小幅回落至4.33%。

孩之寶(Hasbro)是史指中表現最好的個股。美國商銀提高該玩具製造商的目標價，該公司上漲7.05%。