前景多空紛歧 關鍵在軟著陸

華爾街頂級策略師對美股前景看法不一，針對美國經濟能否避免衰退的爭論愈演愈烈。

以柯斯汀(David Kostin)為首的高盛 策略師指出，沒有理由為本月的疲弱表現感到擔憂，「美股投資 人還有進一步增加股票 部位的空間。如果美國經濟繼續走在軟著陸的道路上，我們認為，近期股票的下跌將是短暫的。」

首先，高盛指出，回購的重新開啟將在未來幾周提振對股票的需求。雖然預計秋季將出現大量股票發行，可能抵消這股影響，但上行空間依然存在。該行的回購部門報告指出，95%的史坦普500指數成分股已經不受回購限制，8月至今的回購執行情況比2023年同期平均水平高出約40%。

其次，高盛仍認為散戶有重返市場的潛力。隨著美國個人投資者協會(AAII)備受關注的「牛熊價差」(bull-bear spread)指標逐漸走高，短線交易可能會變得更加看漲，「美國金融業監管局(FINRA)的數據顯示，今年前7個月保證金餘額每月都見增加，按市值計算，目前處於2022年2月以來最高水平。意味著散戶有能力購買更多股票。」

最後，高盛指出，隨著市場狀況改善，對沖基金和共同基金可能會增加股票部位。對沖基金的淨槓桿率低於5年平均水平，如果軟著陸的前景變得更加明朗，這可能意味著基金的投資組合中會增加更多股票。預計史指今年將收於4700點，比目前水平高出約8%。

美股堅定空頭、大摩策略師威爾森(Michael Wilson)則表示，如果投資人開始「質疑經濟韌性能否持續」，市場信心可能會進一步減弱。他表示，投資人現在對軟著陸過於樂觀。通膨降溫削弱了企業提高價格的能力，如果消費者需求減弱，這種情況在今年內會變得更糟。