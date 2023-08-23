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高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

財經簡訊

財經新聞組／整理

勞氏銷售降幅低 獲利超預期

勞氏公司(Lowe's Cos)上季可比銷售額降幅小於預期，獲利高於預期，得益於春季銷售拉長和小型項目持續消費支出的提振。根據Refinitiv數據，第2季同店銷售額下降1.6%，小於分析師平均預期的下降2.36%。每股獲利4.56元，高於分析師平均預計的每股4.49元。

微軟為英修改收購動視協議

微軟修改收購電子遊戲製造商動視暴雪協議內容，以迎合英國競爭監管機構。這是完成科技史上最大交易的最後一個主要障礙。英國競爭與市場管理局(CMA)表示，已對更新後的協議展開新的初步調查；收購案截止日期為10月18日。這個收購案已獲得歐盟在內40個國家反壟斷機構批准。

Coty預估全年獲利低於預期

CoverGirl母公司科蒂公司(Coty)預計全年獲利將低於華爾街預期，即使該公司調高產品價格以抵禦高昂的成本和強勢美元，但仍受投入成本上升的影響。美元走強對該公司造成損害，該公司半數以上銷售額來自海外市場，主要是歐洲、中東和非洲。但預計下半年商品成本通膨會緩解。

大幅加薪 美航機師批准協議

美國航空機師批准更優惠的勞工協議，成為第二家與機師簽訂新合約的美國重點航空公司。美國航空工會21日表示，美國航空的1萬5000多名機師將立即加薪21%，在5年合約期間內薪酬將增加46%以上，其中包括401(k)配合提撥款。該公司表示，機師的追溯工資將使第3季損失2.3億元。

標普全球調降多家銀行評級

標普全球(S&P Global)調降多家美國地區銀行的信用評級和前景，指稱融資成本上升和商業房地產(CRE)的問題可能會考驗它們的信用實力。標普全球在總結報告中表示，由於存款融資成本飆升，Fed大幅升息加劇了流動性擔憂。降評行動將使陷入困境的銀行業借貸成本更高。

3M指定醫療保健部門CEO

工業巨頭3M公司表示，在分拆醫療保健部門後，漢森(Bryan Hanson)將被任命為CEO。3M於7月披露將其醫療保健業務分拆為上市公司，3M將保留其中19.9%的股份。漢森將於9月1日加入3M，他之前在Zimmer Biomet服務。2017年起擔任該公司總裁兼CEO，2021年起擔任董事長。

CEO 融資 微軟

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