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搶才落幕 美新職缺大砍薪

編譯葉亭均／綜合報導
美國就業市場降溫，企業開出職缺的薪資水準開始下滑。(美聯社)
美國就業市場降溫，企業開出職缺的薪資水準開始下滑。(美聯社)

美國就業市場的搶才大戰顯然已告一段落，企業給予新進員工的薪資在近年大幅提升後正開始下滑，一些職位的年薪開價甚至比一年前一口氣降了約1萬美元，這也促使研擬跳槽的人重新評估換新工作能帶來的財務效益。

華爾街日報報導，此前，疫情引發勞力短缺、導致企業提高薪資爭搶員工，但現在就業市場降溫，企業對聘僱變得審慎，許多公司付給新進人員的薪資比幾個月前來得低，甚至低上許多。

例如在求職網站ZipRecruiter上張貼的2萬多筆職缺中，多數職位的平均薪酬比去年下降。跌幅最深的是科技、運輸與其他在2021、2022年初瘋狂徵才的領域。

25歲的布蕾博伊（Chanteal Brayboy）從去年夏季以來即持續尋找用戶體驗設計的職位，當時科技業才展開裁員潮。迄今，她申請了超過2,000個職位，只接到寥寥幾通面談電話。她說，她感興趣的一些職缺年薪薪酬已經比一年前下滑約1萬美元。

根據ZipRecruiter的數據，職缺提供的薪酬下滑，迥異於去年的情況，當時張貼的職缺中有四分之三的薪酬比一年前提高。該網站在7月對2000多家雇主進行的調查顯示，近一半的雇主表示已調降當前職缺的薪資。

目前，美國整體薪資成長，而且在6月薪資成長幅度超越通膨率，為兩年來首見，反映消費者物價增幅放緩。

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