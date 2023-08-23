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美銀行 史坦普調降信評

編譯葉亭均／綜合報導
信評機構史坦普全球（S&P Global Ratings）調降多家美國銀行的信評及展望，理由是多重壓力使得銀行機構的環境變得艱困。(路透)
信評機構史坦普全球（S&P Global Ratings）調降多家美國銀行的信評及展望，理由是多重壓力使得銀行機構的環境變得艱困。(路透)

國際信評機構史坦普全球（S&P Global Ratings）調降美國多家銀行的信評及展望，理由是多重壓力使得銀行機構的環境變得艱困，並警告融資風險與獲利能力減弱，可能會考驗銀行業的信用狀況。這是繼兩周前穆迪（Moody's）調降十家美國區域性銀行信用評等、引發金融股動盪後，又一信評機構出手降評。

史坦普全球在美股21日盤後的聲明中表示，將區域銀行KeyCorp、聯信銀行（Comerica）、Valley National Bancorp、UMB Financial Corp與Associated Banc-Corp的信評調降一級，理由是受到較高利率與存款在金融業間流動的影響。史坦普的最新行動無疑再次提醒各界，美國銀行業的動盪至今仍餘波盪漾。

史坦普同時將River City Bank和S&T Bank的的展望調降致負向，並且在評估Zions Bancorp後，依然將展望維持負向。

代表銀行股的KBW銀行指數22日早盤跌1%，表現比紐約三大指數還弱，且本月來已跌近9%，正邁向3月美國三家地區性銀行倒閉引發廣泛拋售以來最糟單月表現。

史坦普在報告表示，許多儲蓄戶「將資金轉移到較高利率帳戶，增加銀行的融資成本」，「存款減少已經壓縮到許多銀行的流動性，同時間，構成他們流動性一大部分的證券價值已下滑」。

穆迪本月稍早以獲利下滑和融資成本升高為由，調降十家美國區域性銀行的信用評等，並將重新評估紐約梅隆銀行（BNY Mellon）、北方信託（Northern Trust）、道富銀行（State Street）、US Bancorp、Cullen/Frost Bankers，以及儲億金融（Truist Financial）六家大型銀行的現有債信評級，是廣泛檢視金融業與日遽增壓力的一環。

另外，高盛也在21日警告，若在9月30日財政年度最後一天，美國聯邦政府因預算撥款告罄而關門，經濟短期內勢將受創。經濟分析師菲力普斯在報告中表示，由於在支出問題上的歧見，美國政府今年稍晚「很可能」陷入關門困境，美國經濟增長也將暫時受挫。

菲力普斯預測，若政府全面停擺一周，將直接使美國國內生產毛額（GDP）下降約0.15個百分點。

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