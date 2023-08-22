克魯曼看中國經濟危機：對美影響輕 甚至可平抑通膨

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

中國似乎即將發生經濟危機，那麼會不會像2008年金融海嘯，衝擊全球乃至美國呢？經濟學者克魯曼 認為，鑒於美國對中國的投資 金額不算大，中國對美採購相形很少，加上中國衰退會減低對原物料的需求，阻止諸如石油價格上漲，甚至對美還有平抑通膨之小小正面功效。

克魯曼指出，中國堪稱世上數一數二大的經濟體，端看衡量方式，那麼中國若真發生2008年那種危機，美國卻因金融、貿易方面與中國接觸出奇地小，所以相形不會被中國的大病小痛掃到。

2008年金融海嘯是因跨大西洋兩岸巨大的住居市場泡沫爆破所致；其效應再因金融的斷裂而放大，特別是「影子銀行」(shadow banks)的崩潰。影子銀行指的是一些機構的舉止像是銀行，它們崩潰就造出有如銀行擠兌般的風險，但它們大致上無法規監管，也不提供傳統銀行那般的安全網。

談到中國，中國房地產 部門之膨風，甚至比2008年以前的西方國家都來得大。中國也有龐大、麻煩極深的影子銀行部門。此外中國有些獨特的毛病，最顯著的便是地方政府背著龐大債務。

但好消息是中國不像阿根廷或希臘，沒向外國借了那麼錢。出問題的錢，基本上是中國借給自己人的債。原則上可以由中央政府透過向債務人紓困、要債權人少拿一些，以這樣的組合來化解危機。

北京當局的才幹是否足以管理這種經濟所需的財政重組？中國官員是否有足夠的決心、澄澈智力，來做該做的事？有待觀察。

克魯曼認為，中國要做的便是以提高消費者需求，來取代無法永續的房地產投資。但根據一些報導，中國高層對「浪費式」的消費者開支心存懷疑，同時還峻拒「賦予個別人等對自己如何花錢有更多決定權」這個點子。另外，中國官員回應當前危機，卻是催促銀行放更多款子，根本上沿續讓中國來到今天的老路，也叫人難以安心。

中國或許發生危機，果真發生，那會如何影響到美國？

克魯曼表示，影響小得令人稱奇。

美國投資中國金額多少？投資牽涉到控制。美對中國、香港直接資大約2150億美元；投資組合（基本上就是股票及債券）是3000億美元多一點，總共大約5150億美元。

這個數字聽來不小，但對美國的經濟體量之大而言，算是小。

打個比方。目前美國商用房地產有諸多煩憂，特別是辦公大樓，很可能因遠距辦公蔚為潮流，而面臨永久的需求減少。美國辦公大樓目前市值2.6兆美元，換算起來大約是總投資中國的五倍。

中國經濟體那麼龐大，吸引美國投資何以那麼少？克魯曼認為是因為中國政策全看乾綱獨斷，很多人本想投資，卻怕中國像是蟑螂屋，錢砸了進去，卻很難弄出來。

中國之為市場又如何？中國是世界貿易的大咖，但買美國貨物卻不多，2022年只買大約1500億美元，不到國內生產總值的1%。所以中國經濟衰頹，對美國產品的需求沒多大的直接影響。對賣東西給中國較多的國家如德國及日本，影響較大，當然會有些流彈效應，透過美國銷售給德、日之類的國家而感受出來。但整體影響仍然很小。

克魯曼認為中國經濟危機甚至對美有小小正面效益，原因在中國會對大宗原物料需求減少，特別是石油，幫忙美國降低通膨。

但上述種種，不代表美國樂見中國可能發生衰頹，也不代表幸災樂禍。即使純出於自私的立場，美國人都該擔憂中國政權會做什麼，來轉移中國民眾對國內麻煩的注意力。

但就經濟而言，美國人似乎可以把中國危機看待為發生在其蕭牆之內，而非2008年那樣的全球事件。