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巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

財經簡訊

財經新聞組／整理

馬總理擬就1MDB提告高盛

馬來西亞總理安華(Anwar Ibrahim)表示，馬來西亞可能會就美國投資銀行高盛在國家基金1MDB數十億元腐敗醜聞中所扮演的角色提起訴訟。高盛於2020年與馬來西亞達成和解，同意支付25億元現金，並保證將14億元資產返還給該國，以換取放棄對該銀行的所有刑事指控。

嬌生保留9.5% Kenvue股票

嬌生公司(Johnson & Johnson)表示，在完成換股要約後，預計將保留其新分拆的消費者健康部門Kenvue約9.5%的股份。嬌生公司上個月發表換股要約。根據該要約，其股東可以選擇購買與分拆相關的前消費者健康部門的股票。

Threads最快本周推網頁版

Meta Platforms將盡快推出其最新的社交媒體平台Threads的網頁版，希望在用戶激增情況減弱之後，仍能獲得相對於前身為推特的X優勢。廣受期待的網頁版將使 Threads 對於品牌、企業帳戶、廣告商和記者等高級用戶更加有用。根據《華爾街日報》報導，該產品最快可能本周推出。

高盛考慮出售部分財富業務

高盛表示正在考慮出售部分針對高淨值客戶的財富業務，將重點重新轉向服務超級富豪。這家華爾街銀行發表聲明表示，正在評估其註冊投資顧問部門「個人財務管理」(PFM)的替代方案；該部門管理約290億元資金。高盛的私人財富部門為超高淨值客戶管理1兆元資產。

NHTSA調查福特去年召回

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)正調查福特汽車2022年召回近4.9萬輛福特野馬Mach-E電動車是否充分解決人們的擔憂，因其收到12起消費者關於接受召回修復Mach-E車輛的投訴。福特當年召回令是因為高壓電池主接觸器可能因直流快速充電和反復重踩油門而過熱導致立即斷電，增加撞車風險。

FDA暫停吉利德血癌藥研究

吉利德科學表示，食品和藥物管理局(FDA)暫停其血癌藥物的臨床研究；一個月前該公司因功效問題而取消了後期試驗。吉利德2020年3月斥資49億元收購Forty Seven Inc，取得藥物Magrolimab的使用權。FDA已暫停對新研究參與者的篩選和招募，而已接受研究的患者會繼續接受治療。

高盛 嬌生 FDA

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