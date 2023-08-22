經濟學家多信美可軟著陸

大多數經濟學家相信美國經濟不會衰退。（路透）

美國全國商業經濟協會(NABE)的調查顯示，人們對Fed將實現經濟軟着陸的信心正在加強。近70%的經濟學家至少在一定程度上樂觀地認為，Fed可以在不引發經濟衰退的情況下將通膨率降至2%的目標。

這相較於NABE 3月的調查呈現重大逆轉。3月調查顯示，有相同比率的受訪者對Fed能避免經濟下滑持懷疑態度。近75%受訪者認為當前貨幣 政策大致正確，高於3月調查時的近60%。

近四分之三受訪者預計，今年年底通膨率將超過3%；約56%受訪者表示貨幣政策的變化需要12到18個月的時間才能對經濟產生影響。

經濟學家們越來越有信心地認為，美國可以暫時或者完全避免衰退，因為通膨正在放緩，勞動市場依然堅挺。雖然某些產業出現麻煩的跡象，但作為經濟主要引擎的消費者仍在消費。

雖然大多數經濟學家現在預計經濟將全面走強，但由於美國人繼續以健康的速度消費，約占GDP三分之二的消費支出被視為推動經濟成長的主要動力。根據8月11日至16日對經濟學家的調查，在68份回覆中，其中許多是在超過預期的7月零售銷售報告之前提交，而前兩個月的零售數據被向上修正。

經濟學家們越來越樂觀地認為，雖然未來幾個月美國人將不得不應對學貸 的重新支付和高昂的借貸成本，但強勁的就業 市場預計將繼續推動支出。

德意志銀行資深美國經濟學家雷恩(Brett Ryan)表示：「未來幾個月美國消費者將面臨一些不利因素。然而，今年上半年不可否認的韌性，以及第3季的強勁開局，提高了經濟避免陷入衰退的可能性，至少短期內是如此。」

經濟學家預計美國經濟今年平均成長率爲2%，2024年爲0.9%，均高於上月預測。他們還預計今年全球經濟成長將超過最初的預期，這與國際貨幣基金(IMF)和世界銀行更為樂觀的預測相呼應。