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經濟學家多信美可軟著陸

財經新聞組／綜合報導
大多數經濟學家相信美國經濟不會衰退。（路透）
大多數經濟學家相信美國經濟不會衰退。（路透）

美國全國商業經濟協會(NABE)的調查顯示，人們對Fed將實現經濟軟着陸的信心正在加強。近70%的經濟學家至少在一定程度上樂觀地認為，Fed可以在不引發經濟衰退的情況下將通膨率降至2%的目標。

這相較於NABE 3月的調查呈現重大逆轉。3月調查顯示，有相同比率的受訪者對Fed能避免經濟下滑持懷疑態度。近75%受訪者認為當前貨幣政策大致正確，高於3月調查時的近60%。

近四分之三受訪者預計，今年年底通膨率將超過3%；約56%受訪者表示貨幣政策的變化需要12到18個月的時間才能對經濟產生影響。

經濟學家們越來越有信心地認為，美國可以暫時或者完全避免衰退，因為通膨正在放緩，勞動市場依然堅挺。雖然某些產業出現麻煩的跡象，但作為經濟主要引擎的消費者仍在消費。

雖然大多數經濟學家現在預計經濟將全面走強，但由於美國人繼續以健康的速度消費，約占GDP三分之二的消費支出被視為推動經濟成長的主要動力。根據8月11日至16日對經濟學家的調查，在68份回覆中，其中許多是在超過預期的7月零售銷售報告之前提交，而前兩個月的零售數據被向上修正。

經濟學家們越來越樂觀地認為，雖然未來幾個月美國人將不得不應對學貸的重新支付和高昂的借貸成本，但強勁的就業市場預計將繼續推動支出。

德意志銀行資深美國經濟學家雷恩(Brett Ryan)表示：「未來幾個月美國消費者將面臨一些不利因素。然而，今年上半年不可否認的韌性，以及第3季的強勁開局，提高了經濟避免陷入衰退的可能性，至少短期內是如此。」

經濟學家預計美國經濟今年平均成長率爲2%，2024年爲0.9%，均高於上月預測。他們還預計今年全球經濟成長將超過最初的預期，這與國際貨幣基金(IMF)和世界銀行更為樂觀的預測相呼應。

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