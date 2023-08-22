高收益企業債 半數面臨違約

美國銀行警告，美國大量高收益企業債可能面臨風險。該行估計，過去 5 年美國企業累積約 1 兆美元的高收益債券 ，這些債券主要是由低於投資 級的企業產生的。

其中約 25% 由低於投資級的企業發行的高風險高收益債券組成，35% 由低於投資級的企業的銀行團貸款組成，剩下的 40% 被歸爲私人債務。

美銀指出，這些債券中有一半面臨潛在的違約風險，這可能會給市場帶來麻煩。

美銀策略師塞利格 (Yuri Seliger) 在報告中表示：「過去 5 年新增的 1 兆美元槓桿信貸面臨清算日。」「這些資金中大約有一半是目前表現良好的資本結構，而另一半則處於不同的壓力階段。」

據了解，約 4000 億美元債務的交易利率 超過 6%，銀行將這種利率區間歸類爲幾近「不良債權」，因為對這些債務資產進行再融資可能會產生 10% 或更高的票面利率。另外 1500 億美元的債務被認為是「嚴重不良債權」，因為再融資已不再是一種可行選項。

值得一提的是，美銀之前曾預測，如果美國陷入全面衰退，高達 1 兆美元的企業債可能面臨違約風險。不過，該行策略師們已不再認為今年可能出現衰退。

此外，部分其他專家也對美國私人和公共債務水平不斷上升的危險發出警告，尤其是在市場退出超低利率時代、進入高利率持續時間更長久之際。

自去年 3 月以來，Fed 已累計升息 525 個基點以對抗通膨，這顯著提高了借貸成本。與此同時，企業違約情形正在飆升，穆迪投資者服務公司數據顯示，2023 年至今的企業違約總額已經超過去年全年。