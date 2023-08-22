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殖利率雖走升 那指中止連跌

財經新聞組／綜合報導

雖然美國國債殖利率達到10多年來未見水平，那斯達克綜合指數結束連續4天的下跌。

那指上漲206.81點或1.56%收1萬3497.59點，為7月28日上漲1.9%以來最大單日漲幅。史坦普500指數上漲30.06點或0.69%收4399.77點。道瓊工業平均指數下跌36.97點或0.11%至3萬4463.69點。

Palo Alto Networks因獲利強於預期而上漲14.84%；輝達在23日公布財報前上漲8.47%。特斯拉和Meta分別上漲7.33%和2.35%。史指科技類股上漲2.26%。

指標10年期國債殖利率觸及4.34%的高點，達2007年11月以來最高水平。當債券價格下跌時，殖利率就會上升，通常對科技股和其他成長型股票不利，因為它們會削弱科技股和其他成長型股票未來營收的可能價值。因此21日的科技股漲勢特別引人矚目。

華爾街股市前幾周都下跌，加劇了市場夏末的低迷。史指和那指連續下跌3周下跌，而道指則創下3月以來的最大單周跌幅。

本周投資人期待25日上午Fed主席鮑爾懷俄明州傑克森霍爾舉行的Fed年度研討會上發表講話。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)表示，Fed主席鮑爾本周在懷俄明州傑克森霍爾發表的講話中可能不會關注對他最有利的事情。

殖利率 懷俄明州 鮑爾

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