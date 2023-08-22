技術線型惡化 修正走勢難止

美股上周延續修正，Fed會議紀錄和經濟數據加劇了市場對利率長期走高的擔憂。隨著10年期國債殖利率 上探金融危機以來高點，風險偏好降溫打壓了成長型類股。未來一周有關Fed政策前景將繼續影響市場走向，不確定性擾否減弱成為看點。

巴克萊認為，美國國債仍有繼續拋售的空間，隨著債券市場新常態的形成，低利率時代可能已經徹底結束。

外界焦點將轉向傑克森霍爾Fed年會，屆時Fed主席鮑爾 將出席並就經濟前景發表講話。去年鮑爾藉此場合宣布Fed將繼續緊急升息 ，以對抗居高不下的通貨膨脹。隨之而來的是美債殖利率和美元強勁反彈，重創美股。如今物價壓力有所減緩，但實現通膨目標依然遙遠，鮑爾將如何勾勒未來的政策路徑，將成為關注焦點。

一般認為Fed本輪升息周期已達終點，如果從現在到9月會議前夕數據出現意外上升，那麼再次升息的風險將增加。

美股8月以來延續修正走勢，美債殖利率上揚及經濟前景不確定性打擊了多頭熱情，三大股指失守50日均線重要支撐。

風險偏好回落對成長股打擊較大，那斯達克指數創6周低點，拋售潮衝擊了今年以來表現不俗的明星科技股，包括蘋果、微軟和輝達已經較高點回落超過10%，進入技術修正區間。與此同時，CBOE波動率指數VIX創近3個月來最高點，反映出投資人的焦慮情緒加劇。

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師沃倫(Scott Wren)表示，最近美債「攪亂市場」，股市修正主要與殖利率上升以及Fed可能採取更多措施收緊貨幣政策以降低通膨有關；「對我們來說，有更多的下行空間。」富國銀行預計史坦普500指數2023年底收在4100點，較18日收盤水平低約6%。（財經新聞組）