鮑爾演說 預期鷹中帶鴿

Fed主席鮑爾被預測態度將「鷹中帶鴿」。（歐新社）

美國聯準會（Fed）傑克森洞全球年會本周登場，各界將聚焦於Fed主席鮑爾 25日的演說，彭博資訊經濟學家預期鮑爾的態度將「鷹中帶鴿」，一方面強調Fed必須「維持更高的利率更久」，以繼續壓低通膨，但也可能表示這套策略不排除降息 ，只要實質利率對經濟具有足夠的約束力。

今年的傑克森洞央行年會將在24-26日舉辦，主題為「全球經濟的結構變遷」，鮑爾也將在美東時間25日上午10時5分（台灣時間25日晚間10時5分）針對經濟展望發布演說，並將發布講稿。

今年傑克森洞年會的經濟背景環境與去年截然不同，當時美國消費者物價指數（CPI）年升率超過8%，因此鮑爾去年的演說基調為絕對「鷹派」，但之後Fed已累積升息3個百分點（12碼），緊縮循環已即將結束，勞動市場出現更明確的降溫信號，信用情勢將更加趨緊，且中國大陸、德國等其他國家的經濟情勢艱困。

彭博經濟學家預期，在當前環境下，鮑爾發言的立場將較為平衡，暗示緊縮周期即將結束，同時強調必須維持高利率更久，但也暗示不會排除明年降息。

鮑爾預料將討論更多有關「中性利率」（r*）議題。聯邦公開市場操作委員會（FOMC）副主席威廉斯認為目前的中性利率仍維持在新冠疫情前差不多的水位，並預期明年實質中性利率將降到零以下，若鮑爾認同此觀點，代表Fed認為貨幣政策已經對經濟具有相當的約束力，且明年信用將更為緊絀。

基於這項假設，彭博經濟學家預估Fed明年將大幅降息，換言之，「長期維持高利率」策略未必表示Fed將維持名目利率，甚至實質利率不變，而是意味著實質利率與中性利率的相對水位不變。如果鮑爾提到這種可能性，市場將認為鮑爾的演說偏向「鴿派」。

問題在於，過去兩周來市場不認同這種觀點。上周美國長期公債殖利率 一度急升到16年來高點，因市場預期通膨與實質利率升高，表示中性利率也升高。長期殖利率上升也意味著房債利率上升，將導致房市修正。

彭博經濟學家也認為，美國經濟在年底前陷入衰退的機率相對偏高，因為正面臨多重強勁逆風。目前殖利曲線正在趨陡；依據以往經驗顯示，當曲線從「倒掛」開始變陡時，便是衰退的前兆。