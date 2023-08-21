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X平台將刪封鎖功能…為了廣告

編譯周辰陽／綜合報導
原名推特的社群媒體平台「X」老闆馬斯克18日宣布，將移除允許使用者「封鎖」其他帳號的功能，但仍可以「靜音」其他帳號跟阻擋網友私訊。（歐新社）
原名推特的社群媒體平台「X」老闆馬斯克18日宣布，將移除允許使用者「封鎖」其他帳號的功能，但仍可以「靜音」其他帳號跟阻擋網友私訊。（歐新社）

原名推特社群媒體平台「X」老闆馬斯克18日推出另一項爭議性決策，宣布將移除允許使用者「封鎖」其他帳號的功能。

「X」的「封鎖」功能允許使用者限制特定帳號聯繫、觀看貼文或跟隨他們，但馬斯克在一篇貼文宣布，除了私訊（DM）以外，「封鎖」功能將被刪除。他在回覆寫道，「這功能毫無意義」。

路透報導，「X」的靜音功能可以讓使用者避開特定內容。根據「X」的介紹，使用者可「將包含特定文字、詞句、使用者名稱、表情符號或推標的推文設為靜音」，該功能會「從『通知』標籤、推播通知、簡訊、電子郵件通知、首頁時間軸及推文回覆移除這些推文」。

不過，跟「封鎖」不同之處在於，被靜音帳號不會收到提醒。馬斯克在另一篇回覆指出，使用者仍將能夠「靜音」其他帳號跟阻擋網友私訊。

「X」執行長雅卡理諾（Linda Yaccarino）後來發文表示，「使用者在X上的安全是我們的第一要務，我們正在打造比當前封鎖和靜音狀態更好的功能，請繼續提供反饋」，並在回覆指出，「對我們來說，最重要的一點是保持較高的廣告曝光次數（ad impressions），封鎖則會減少廣告曝光次數」。

馬斯克 社群媒體 推特

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