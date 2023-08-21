我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

回不去了…疫情改變餐飲業 人們比疫前更喜歡得來速

文／周芳苑
疫情爆發後，外送服務興起，幾年下來，消費者已養成習慣。（Getty Images）
疫情爆發後，外送服務興起，幾年下來，消費者已養成習慣。（Getty Images）

2020年3月，全美各地爆發新冠疫情，許多餐廳不得不配合防疫規定而關門歇業，如今三年多過去，疫情警報解除，餐飲業運作幾乎完全恢復常態，但是，疫情所造成的改變揮之不去。

疫情爆發之初，人們習慣在家吃餐廳食物，如今雖然重回餐廳坐下用餐，但比疫情前更喜歡使用得來速(drive-thru)、外帶或外送等管道購買餐點之後在家享用；另一方面，餐飲業者不僅要適應不斷變化的消費者行為，還要因應整個餐飲業的新狀況如人力短缺。整體而言，餐飲業近幾年主要變化如下：

變化1：內用空間消失

疫情爆發前，蔡女士(Esther Choi)在曼哈頓經營的韓式餐廳Mokbar有20個堂食座位，如今全部取消；她在疫情爆發後做了這個決定，一心一意想要提供快速服務。

取消堂食的決定帶動銷售業績。Mokbar也持續銷售可以在家加熱的餐點、並在全美各地外送組合餐和泡菜；蔡女士全盤重新審視營運模式。

側重食品業為研究及顧問業者Technomic主管帕拉克(Joe Pawlak)說，歷經疫情，消費者發現在家裡同樣可享用餐廳美食，不一定要坐在餐廳裡。

全美各地餐飲業者也發現，即使走出堂食空間，一樣可以生意興隆。

疫情爆發後不久，紐約市人氣鼎沸的麵包店Levain以及小型高檔義式連鎖餐廳Carbone開始在網上及店裡銷售包裝版的招牌食物，現在仍繼續。

連鎖餐飲業者正在測試因應外帶及得來速服務的全新小規模經營模式，淡化店內堂食。以麥當榮(McDonald's)為例，最近便推出小規模概念，被戲稱為「CosMc's」；該公司執行長肯普欽斯基(Chris Kempczinski)最近在分析師電話會議上表示，外賣大受歡迎之前，小型餐廳基本上是被禁止的。

其他速食連鎖業者如塔克鐘(Taco Bell)，也在試行較多車道、搭配較大廚房的得來速服務，堂食空間完全取消。

變化2：外送成本變高

2020年疫情爆發後，餐廳被迫關門，許多業者迅速推出外送服務，幾年下來，消費者已培養出在家吃外送餐的習慣。

對許多餐廳來說，外送服務猶如疫情危機下的救生圈，但成本不便宜；送貨供應商如DoorDash、Uber Eats等乘著需求飆增而大步登場，為餐廳提供送餐服務，由於送餐需求非常大，這些送餐服務業者毫不客氣高額收費，餐飲業者消費不起，轉嫁給消費者。

有些餐飲業者與小型送餐供應商結盟，收費優惠而且服務周到；不過最終，市場中的主力送餐供應商為餐廳提供更多選擇，包括以更低成本提供多層次服務。

帕拉克認為，從獲利角度看，外送服務對多數餐飲業者來說並非上上策。

有些餐廳周末或者生意最忙的時候有許多堂食顧客，往往暫停外送服務。

即使早在疫情前便主打外送服務的餐飲業者也因為外送服務競爭者變多而受威脅。

例如向來標榜外送服務無可挑剔的披薩連鎖業者達美樂(Domino's)因為太多業者爭搶外送人員而很難找到外送司機，有一段時間硬撐著不願與外部送餐供應商合作，7月間不得不向現實低頭，與Uber Eats和Postmates達成協議，達美樂被包括在這些外送業者的平台上，但不使用他們的司機。

帕拉克說，外送服務必然會持續，但因為成本實在太貴，成長開始趨緩。人們也許會轉而使用得來速、外帶服務，只有在特殊情況下才點餐外送。

但外送服務業者如今仍在浪頭高峰，Doordash公司8月公布第二季營運報告，整體訂單成長。

變化3：工作多人力少

疫情爆發之初，餐飲業許多工人被裁員，趁機轉行，從此一去不回。

三年多過去，有些餐廳職缺仍找不到人填補。

全國餐飲業協會(National Restaurant Association)8月間表示，餐飲業人力一直比疫情前少，截至今年7月，餐飲領域有6萬4000個工作，比2020年2月就業尖峰少了0.5%。

有些業者在疫情期間重新思考營運模式，想要為員工提供更多福利、一致性和透明度。有些餐廳取消小費制度、有些採用25美元最低工資並開始收取22%強制服務費以支應成本。

紐約市酒吧式餐廳Donna疫情期間關閉，如今重新營業，改採員工擁有的模式。

連鎖餐廳也小幅提高工資以吸引並留住工人，但其中許多業者卻也同時強烈反對提高速食餐廳工人最低工資的立法提案。

疫情 紐約市 McDonald's

上一則

太陽能電池技術 中國研究領先

下一則

X平台將刪封鎖功能…為了廣告

延伸閱讀

紐約市警華埠剛繳3000萬假貨 堅尼路非法商販捲土重來

紐約市警華埠剛繳3000萬假貨 堅尼路非法商販捲土重來
紐約市無證客擬安置破敗監獄 比鄰華埠 引反彈

紐約市無證客擬安置破敗監獄 比鄰華埠 引反彈
紐約多家美甲店欠薪達30萬 州檢協助移民員工討回

紐約多家美甲店欠薪達30萬 州檢協助移民員工討回
速食業放棄內用 仍裝修店面

速食業放棄內用 仍裝修店面

熱門新聞

過去兩年來美國消費者靠著政府提供的2兆美元現金補助，才能在通膨衝高之際持續花錢。（美聯社）

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

2023-08-20 17:01
台積電為了引進安裝半導體製造設備的專家，與美國當地工會起了鬥爭。 （路透）

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

2023-08-18 17:43
自稱是「股神」巴菲特弟子的價值投資人斯皮爾近來透露，他並未持有輝達股票，也不打算投資這家繪圖晶片大廠，原因是估值太高。圖為股神巴菲特。 （美聯社）

自稱「巴菲特弟子」的這位操盤手 勸投資人遠離Nvidia 原因曝光

2023-08-14 08:10
如今美國的名目國內生產毛額（GDP）成長率超越了中國。（美聯社）

還想超英趕美？美國名目GDP成長率已反超中國

2023-08-18 19:21
中國房地產開發商恒大、碧桂園債務危機連環爆，加深投資人對經濟前景的疑慮。圖／歐新社

美國也難豁免 中國經濟動盪如何禍延全球？

2023-08-19 11:04
知名暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎認為，近來「股神」巴菲特（見圖）不斷為執掌的波克夏公司累積庫存現金，是在等待股市崩盤後進場。 （美聯社）

巴菲特和大賣空本尊動作頻頻 富爸爸作者指全在等美股出事

2023-08-17 08:24

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥