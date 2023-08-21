回不去了…疫情改變餐飲業 人們比疫前更喜歡得來速

疫情爆發後，外送服務興起，幾年下來，消費者已養成習慣。（Getty Images）

2020年3月，全美各地爆發新冠疫情 ，許多餐廳不得不配合防疫規定而關門歇業，如今三年多過去，疫情警報解除，餐飲業運作幾乎完全恢復常態，但是，疫情所造成的改變揮之不去。

疫情爆發之初，人們習慣在家吃餐廳食物，如今雖然重回餐廳坐下用餐，但比疫情前更喜歡使用得來速(drive-thru)、外帶或外送等管道購買餐點之後在家享用；另一方面，餐飲業者不僅要適應不斷變化的消費者行為，還要因應整個餐飲業的新狀況如人力短缺。整體而言，餐飲業近幾年主要變化如下：

變化1：內用空間消失

疫情爆發前，蔡女士(Esther Choi)在曼哈頓經營的韓式餐廳Mokbar有20個堂食座位，如今全部取消；她在疫情爆發後做了這個決定，一心一意想要提供快速服務。

取消堂食的決定帶動銷售業績。Mokbar也持續銷售可以在家加熱的餐點、並在全美各地外送組合餐和泡菜；蔡女士全盤重新審視營運模式。

側重食品業為研究及顧問業者Technomic主管帕拉克(Joe Pawlak)說，歷經疫情，消費者發現在家裡同樣可享用餐廳美食，不一定要坐在餐廳裡。

全美各地餐飲業者也發現，即使走出堂食空間，一樣可以生意興隆。

疫情爆發後不久，紐約市 人氣鼎沸的麵包店Levain以及小型高檔義式連鎖餐廳Carbone開始在網上及店裡銷售包裝版的招牌食物，現在仍繼續。

連鎖餐飲業者正在測試因應外帶及得來速服務的全新小規模經營模式，淡化店內堂食。以麥當榮(McDonald's )為例，最近便推出小規模概念，被戲稱為「CosMc's」；該公司執行長肯普欽斯基(Chris Kempczinski)最近在分析師電話會議上表示，外賣大受歡迎之前，小型餐廳基本上是被禁止的。

其他速食連鎖業者如塔克鐘(Taco Bell)，也在試行較多車道、搭配較大廚房的得來速服務，堂食空間完全取消。

變化2：外送成本變高

2020年疫情爆發後，餐廳被迫關門，許多業者迅速推出外送服務，幾年下來，消費者已培養出在家吃外送餐的習慣。

對許多餐廳來說，外送服務猶如疫情危機下的救生圈，但成本不便宜；送貨供應商如DoorDash、Uber Eats等乘著需求飆增而大步登場，為餐廳提供送餐服務，由於送餐需求非常大，這些送餐服務業者毫不客氣高額收費，餐飲業者消費不起，轉嫁給消費者。

有些餐飲業者與小型送餐供應商結盟，收費優惠而且服務周到；不過最終，市場中的主力送餐供應商為餐廳提供更多選擇，包括以更低成本提供多層次服務。

帕拉克認為，從獲利角度看，外送服務對多數餐飲業者來說並非上上策。

有些餐廳周末或者生意最忙的時候有許多堂食顧客，往往暫停外送服務。

即使早在疫情前便主打外送服務的餐飲業者也因為外送服務競爭者變多而受威脅。

例如向來標榜外送服務無可挑剔的披薩連鎖業者達美樂(Domino's)因為太多業者爭搶外送人員而很難找到外送司機，有一段時間硬撐著不願與外部送餐供應商合作，7月間不得不向現實低頭，與Uber Eats和Postmates達成協議，達美樂被包括在這些外送業者的平台上，但不使用他們的司機。

帕拉克說，外送服務必然會持續，但因為成本實在太貴，成長開始趨緩。人們也許會轉而使用得來速、外帶服務，只有在特殊情況下才點餐外送。

但外送服務業者如今仍在浪頭高峰，Doordash公司8月公布第二季營運報告，整體訂單成長。

變化3：工作多人力少

疫情爆發之初，餐飲業許多工人被裁員，趁機轉行，從此一去不回。

三年多過去，有些餐廳職缺仍找不到人填補。

全國餐飲業協會(National Restaurant Association)8月間表示，餐飲業人力一直比疫情前少，截至今年7月，餐飲領域有6萬4000個工作，比2020年2月就業尖峰少了0.5%。

有些業者在疫情期間重新思考營運模式，想要為員工提供更多福利、一致性和透明度。有些餐廳取消小費制度、有些採用25美元最低工資並開始收取22%強制服務費以支應成本。

紐約市酒吧式餐廳Donna疫情期間關閉，如今重新營業，改採員工擁有的模式。

連鎖餐廳也小幅提高工資以吸引並留住工人，但其中許多業者卻也同時強烈反對提高速食餐廳工人最低工資的立法提案。