想累積財富 如何掌控現金流？

問：我收入不低，但總是沒辦法累積財富，該怎麼做才不會讓現金輕易從指縫間流失？

答：為了維持基本生活品質、乃至於累積財富，除了賺足夠的錢，還要量入為出，兩者缺一不可，不過，將花費控制在能力範圍內確實不容易。

確保財務安全需要動用各種理財技能，其中最根本的是管理現金流(cash flow) ，也就是資金的進出。

許多專家認為，在各種理財技巧中，管理現金流進出格外不容易，但唯有這麼做才能打下堅實基礎 ，理財才可能成功。

現金流是什麼？為何難管理？

加州理財業者Harmony Investment Management持有證照的理財規畫師馬斯基(Kimberly Malesky)說，在個人和家庭理財方面，管理現金流最具挑戰性的一環。

「現金流」就是資金的進、出，雖然非常基本，但即使是經驗豐富的金融專業人士也覺得掌握現金流充滿挑戰。

理財分析網站CreditDonkey營運主管馬丁(Ann Martin)提到她的自身經驗，很長一段時間一直無法完成理財目標，雖然從來沒有破產或者缺錢，但總沒辦法存錢，即使加薪或者試著改變上班途中買咖啡等習慣以便刪減支出，成效有限。

許多人碰到與馬丁一樣的困擾，在收入與支出、存款間無法達到平衡。不過，馬丁、馬斯基這兩位理財專家都認為，只要持續採取正確策略，掌握現金流並非不可能。

個人現金流如何計算？

妥善管理現金流第一要務是徹底了解目前財務狀況。借貸專業分析網站DebtHammer執行長希爾(Jake Hill)表示，可將所有收入來源加總起來、減去每個月的必要開支。

針對收入，務必將需要投注時間賺取的「主動收入」(active income)和透過擁有資產而衍生的「被動收入」(passive income)全部納入；針對支出，先列出「需要」的支出，再納入「想要」某些東西的支出，仔細算出每個月花多少錢。

馬斯基建議大家將每月必要支出列出，包括房貸、租金、汽車保險、醫療保險、水電費、雜物日用品等；多數人把美甲、旅遊、外食、逛街購物等項目放入必要支出，事實上這些並非不可或缺。

如何創造個人現金流？

對目前收入與支出有更完備的了解後，可開始進行改變，力求現金流擴大；具體方向有二，一是刪減支出、二是增加收入。

專家提供以下三種方法：

第一步：自動存款

希爾建議，根據預算 ，盡可能在可接受範圍內拉高每個月存款或投資 金額，依設定金額將錢留下來不動用，久而久之必會累積財富。存錢說來容易做來難，明明有多餘的錢可存，卻仍不知不覺花掉；為了避免衝動購物、隨性花錢，馬丁建議設定「自動存款」(automated deposits)，每個月定額存一些錢到儲蓄 帳戶(savings account)。

馬丁分享經驗說，為了逼自己存錢，第一步先設定每個月在薪資入帳後隔天自動支付各項帳單，接下來開立儲蓄帳戶設定自動存款，每個月將薪資20%存入。

專家說，存款的首要項目是應急金，務必確保帳戶裡有一筆錢隨時可用，行有餘力再進行有風險的投資。

第二步：調整預算

接下來檢視預算，如果有些項目支出過度，應加以調整。例如房租超出收入所能負擔的程度、旅遊花費影響帳單支付、外食金額太高，應針對這些項目一一尋找替代方案。

馬丁說，全盤檢視時務必誠實面對自己不守紀律的花錢習慣，而後規畫預算調整。

酌情調整花費、量入為出並不表示要杜絕所有讓自己快樂的消費。

馬斯基說，過度計較每周買多少杯星巴克(Starbucks)飲料沒有幫助，正確作法是退一步綜觀推算，決定每個月預留多少錢花在可額外享受的項目上，再進一步分配。這麼做較容易，而且效果更好。

第三步：開發新的收入來源

也許預算非常吃緊，甚至已在努力籌錢儲蓄。馬斯基建議，可在主要職業之外尋求其他收入來源，或許採被動收入形式，諸如房地產或其他投資，或者找副業帶來主動收入，例如幫人照顧寵物或外送食物。