X將刪封鎖功能 馬斯克又推爭議性決策 執行長解釋出在「這原因」

原名推特 的社群媒體 平台「X」老闆馬斯克 18日推出另一項爭議性決策,宣布將移除允許使用者「封鎖」其他帳號的功能。

「X」的「封鎖」功能允許使用者限制特定帳號聯繫、觀看貼文或跟隨他們,但馬斯克在一篇貼文宣布,除了私訊(DM)以外,「封鎖」功能將被刪除。他在回覆寫道,「這功能毫無意義」。

路透報導,「X」的靜音功能可以讓使用者避開特定內容。根據「X」的介紹,使用者可「將包含特定文字、詞句、使用者名稱、表情符號或推標的推文設為靜音」,該功能會「從『通知』標籤、推播通知、簡訊、電子郵件通知、首頁時間軸及推文回覆移除這些推文」。

不過,跟「封鎖」不同之處在於,被靜音帳號不會收到提醒。馬斯克在另一篇回覆指出,使用者仍將能夠「靜音」其他帳號跟阻擋網友私訊。

You will still be able to mute accounts and block users for DMs