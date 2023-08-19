美股三大指數本周跌逾2％ 下周由鮑爾和輝達決定漲跌

聯準會（Fed）主席鮑爾（右）下周五在傑克森洞Fed年會的談話，將足以決定公債殖利率是否繼續上升，美股是否繼續下跌。（路透）

美國主要股價指數本周下跌超過2%，加深8月頹勢。在美國公債殖利率 觸及多年來最高的打壓之下，美國大型科技股連續三周下挫，創下今年來最長也最重的周線連跌之勢。

聯準會（Fed）主席鮑爾 下周五在傑克森洞Fed年會的談話，將足以決定公債殖利率是否持續上升，美股 是否繼續下跌。在此之前，引領今年人工智慧（AI）熱潮的輝達（Nvidia）美東時間下周三下午將發布財報，對股市的影響也不容忽視。

美股周五終場從盤中低點拉回，那斯達克綜合指數終場下跌0.2%，而史坦普500指數下跌不到0.1%，道瓊工業指數則小漲約26點，漲幅不到0.1%。

費城半導體指數周五在應用材料（Applied Materials）樂觀業績展望的拉抬之下反彈0.5%，台積電ADR仍下跌0.6%，和費半同樣連三周下挫。

美國10年期公債殖利率周四創下2007年以來最高4.307%之後，周五回落0.06個百分點至 4.251%。

公債殖利率升高，尤其殃及蘋果、亞馬遜在內所謂美股七雄（Magnificent Seven），三周連跌下來，市值失血超過 9,000 億美元，創下今年最嚴重頹勢。倒是輝達本周止跌反彈6%，是七雄中唯一周線止跌的股票。

UMB Financial 投資長凱利（Eric Kelley）認為，公債殖利率可能還有上漲的空間。他認為公債殖利率往往會在聯準會（Fed）升息周期結束之前達到高峰，不過，「Fed正發出非常明確的訊號：別以為他們已經完成升息」。

凱利表示，UMB分析師推斷，一旦美國10年公債殖利率大於4.75％，將對股市構成嚴重威脅。

CIBC私人財富投資長多納貝登（Dave Donabedian）說：「投資人擔心，如果債券殖利率繼續上升，經濟過於強勁，Fed勢得進一步升息。」「隨債券殖利率漲得夠高，會對如今認為債市風險比股市低的投資人構成競爭。」

美國銀行的哈奈特（Michael Hartnett）警告，鑒於中國大陸經濟動盪且債券殖利率上揚，美股可能再跌4%。

凱投宏觀（Capital Economics）副首席美國經濟學家杭特（Andrew Hunter）認為，下周鮑爾在傑克森談話之前，市場處於緊張狀態。不過，他認為，「幾乎沒有證據表明經濟成長走強恐重燃通膨壓力，因此我們認為鮑爾沒有必要重拾去年研討會上的鷹派論調」。

華爾街大多頭Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee認為美股可能再受到打擊，但輝達業績和鮑爾談話過後，可能最快在下周見底。