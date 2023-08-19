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美股8月回檔變大逃殺？美債殖利率恐引爆賣壓 月底這2天是關鍵

編譯湯淑君／綜合外電
美股2023年漲勢在8月踢到鐵板，史坦普500指數在15個交易日內下滑5.6%。分析師指出，跌勢會不會進一步惡化，大致取決於月底兩大關鍵日期的發展。（路透）
美股2023年漲勢在8月踢到鐵板，史坦普500指數在15個交易日內下滑5.6%。分析師指出，跌勢會不會進一步惡化，大致取決於月底兩大關鍵日期的發展。（路透）

美股2023年漲勢在8月踢到鐵板，史坦普500指數在15個交易日內下滑5.6%，比往常就蠻慘澹的美股8月表現還要糟。現在投資人擔心的是，8月美股回檔，會不會從摔一跤變成大潰逃？

MarketWatch報導，早料到美股8月會回檔的Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee說，8月股價拉回一點也不令人意外，他在7月底時就示警說，美股8月歷來表現欠佳，況且漲勢從1月延伸至7月已顯牽強。

8月美股表現欠佳是常態

但這位華爾街知名大多頭現在說，事後可能證明，美股這波回檔只因為8月行情原本就淡。

Lee指出，美股8月走勢傾向震盪不已，俗稱「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）通常在8月間觸及全年頂點，市場交投也偏清淡，特別是在下半月，因為許多交易員會把握最後機會在夏末出遊度假。

他說，8月股市賣壓湧現，是基於「已知」、「合邏輯」的理由。包括美國10年期公債殖利率本周竄升50個基點、躍上15年高峰；美元挺升；以及VIX終於竄起。

美股史坦普500指數和那斯達克綜合指數連續第三周收跌，道瓊工業指數全周跌2.2%。

慎防兩種威脅引爆更大賣壓

展望後市，什麼事若發生就會觸動這波跌勢惡化成Lee所謂的「大潰逃」，讓史坦普500指數回跌10%、下測4,150點價位？他舉出以下幾個可能情境：

一、美債殖利率構成嚴重威脅

美國公債殖利率如果持續猛升，勢必進一步重挫股市。

二、外來震撼接踵而至

例如油價再暴漲10%，或工資壓力出現回升跡象，就可能引爆一波更大的賣壓。因為，這會加深投資人的疑慮，唯恐通膨偏離「持續下滑」的軌道。

投資人眼前最擔心的不是通膨，而是公債殖利率躍升打擊股價本益比，以及跡象顯示美國成長力道增強將推升聯準會（Fed）進一步升息風險。中國大陸經濟數據疲弱，大陸房地產業地雷連環爆也加深憂慮。

市況回穩有跡象可循

不過，根據一些跡象研判，情況或許不久後就會回穩。

首先，10年期美債殖利率急升雖打擊股市，但殖利率躍升通常發生在股市賣壓接近尾聲之時。他指出，10年期殖利率在21個交易日內躍升50個基點（即0.5個百分點），跟去年止於9月23日和3月2日的兩波殖利率躍升情況相似。以那兩個前例來看，美股分別在8天和16天後觸底。

第二個跡象是，美股現在就技術面而言已屬「超賣」，麥克連指標（McClellan Oscillator）降到-50，這種情況自1990年以來只發生39次，其中有51%美股在5天之內觸底，72%在15天之內觸底。

參考這個時間框架，Lee提醒投資人注意幾個關鍵日期，對美股下一步怎麼走至關重要：

緊盯兩大關鍵日期

8月24日：繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）公布第2季財報的次日。輝達第1季財報大放異彩，可謂炒熱人工智慧（ AI）題材、進而驅動大型科技股強攻並帶旺美股漲勢的首要因素。第2季財報情況如何？全市場屏息以待。

8月25日：Fed主席鮑爾將在堪薩斯市傑克森洞央行年會發表演說。去年鮑爾在那個場合發表簡短演說，標誌著史坦普500指數一波反彈的頭部，指數在接下來的八周期間摔落19%。

Lee說：「今年傑克森洞演說，可能讓美股激漲20%嗎？我不認為會是如此，但任何情況都有可能發生。」

殖利率 美股 投資

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