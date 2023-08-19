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比特幣一度跌破2.6萬美元

編譯劉忠勇／綜合報導
各國公債殖利率攀升與市場避險心理，拖累比特幣兩個月來首度跌破2萬6000美元。（路透）
各國公債殖利率攀升與市場避險心理，拖累比特幣兩個月來首度跌破2萬6000美元。（路透）

世界各國公債殖利率攀升與市場避險心理，加上億萬富豪馬斯克旗下SpaceX傳出已出清手上的比特幣，拖累比特幣18日盤中重挫逾8%，為兩個月來首度跌破2萬6000美元，加密貨幣概念股也挫跌。

彭博資訊報價顯示，比特幣18日一度跌8.4%至25,314美元，Coinglass的數據顯示，超過10億美元的多頭部位被迫平倉。

比特幣跌幅稍後收斂至4.8%，報26,457.44美元，加密貨幣類股也下跌，Marathon數位控股公司股價重挫7.3%，Stronghold數位挖礦公司更暴跌11%。

近來各國公債殖利率居高不下，已造成加密或幣行情壓力，最新一波賣壓的肇因為華爾街日報取得SpaceX文件發現，SpaceX已出清所有比特幣，出清時機則不明朗。馬斯克向來大聲擁護加密貨幣，但他旗下的電動車公司特斯拉去年已出售原持有75%的比特幣。

路透分析師指出，若比特幣收盤價低於2萬6422美元，可能進一步跌向6月低點。

現在投資人關注比特幣的2萬5000美元關卡，若跌破，可能會再掀起另一波平倉潮。eToro分析師吉伯特指出，由於短期提振比特幣的利多有限，若比特幣跌破2萬5000美元，將由空方主導市場，若全球風險資產繼續跌，比特幣可能進一步下探。

比特幣這波跌勢，幾乎跌掉貝萊德（BlackRock）6月15日意外申請成立比特幣指數型基金（ETF）以來的漲幅。在這波跌勢之前，加密貨幣行情已經區間震盪好幾個月。

觀察家指出，本周以來的諸多消息都不利風險資產，包括科技股遭遇拋售潮、美國10年期公債殖利率衝高、以及中國經濟數據疲軟。

比特幣 殖利率 貨幣

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