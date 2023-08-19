美債殖利率 將重返5%世界

全球公債殖利率 今年來持續竄升後，世界各地的債券 交易員逐漸認知到，近年的超低公債殖利率可能一去不復返，美國銀行（BofA）更宣告，公債殖利率的「5%世界」正在回歸。

美國經濟意外強韌、債務和赤字激增、聯準會（Fed）維持高利率的憂慮升高，推動美國30年期公債殖利率17日觸及4.42%，達到2011年來最高水準，10年期公債殖利率也逼近2007年來高點，促使人們重新思考美國公債市場的「常態」樣貌。

在新冠疫情干擾後，頑固的高通膨讓各國央行 積極升息，美銀策略師團隊警告投資人，準備好重返「5%世界」，知名避險經理人艾克曼已預測美國30年期公債殖利率可能升到5%，貝萊德（BlackRock）和品浩（PIMCO）也都表示，通膨可能頑固地高於Fed目標，為長期殖利率留下了進一步上漲的空間。

美30年期公債殖利率18日盤中小漲0.5個基點，報4.392%。曾任加拿大央行官員的貝萊德智庫主管波伊文指出，「長期利率明顯向上重新定價。市場更傾向於認為儘管近期取得進展，但長期通膨壓力仍然存在，總經不確定性仍將是未來幾年的主題，因此持有長期債券需要更高的溢價。」

Fed的鷹派風險仍揮之不去，因為投資人擔心若美國經濟軟著陸，通膨仍是主要風險。Fed 7月會議記錄顯示好幾位官員認為可能需要繼續升息，而且就算放慢升息步調，也會繼續縮減資產負債表，成為債市的另一拖累。

雖然利率升高能增加債券持有人的利息收入，從而緩和衝擊，但也可能對消費者支出和住宅銷售，以及科技股造成壓力。SPI資產管理公司執行合夥人殷尼斯說，不管Fed是否依會議紀錄釋出的鷹派訊息行事，但10年期公債殖利率飆高，在現代股市操作策略上，在很多層面都是壞消息。

更廣泛的經濟變遷也引發利率可能居高不下的揣測，例如年長勞工退休後，年輕人口減少可能推升薪資，還有全球化倒退、綠能轉型等。

波伊文指出，世界各國央行也正在大幅改變立場，各國央行多年來都維持利率在遠低於中性利率的水準，以刺激經濟並抵禦通縮風險，但現在情況不同，降算更長期的中性利率不變，各國央行將維持利率在高於中性利率的水準，以對抗通膨壓力。