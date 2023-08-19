我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

美債殖利率 將重返5%世界

編譯季晶晶／綜合報導

全球公債殖利率今年來持續竄升後，世界各地的債券交易員逐漸認知到，近年的超低公債殖利率可能一去不復返，美國銀行（BofA）更宣告，公債殖利率的「5%世界」正在回歸。

美國經濟意外強韌、債務和赤字激增、聯準會（Fed）維持高利率的憂慮升高，推動美國30年期公債殖利率17日觸及4.42%，達到2011年來最高水準，10年期公債殖利率也逼近2007年來高點，促使人們重新思考美國公債市場的「常態」樣貌。

在新冠疫情干擾後，頑固的高通膨讓各國央行積極升息，美銀策略師團隊警告投資人，準備好重返「5%世界」，知名避險經理人艾克曼已預測美國30年期公債殖利率可能升到5%，貝萊德（BlackRock）和品浩（PIMCO）也都表示，通膨可能頑固地高於Fed目標，為長期殖利率留下了進一步上漲的空間。

美30年期公債殖利率18日盤中小漲0.5個基點，報4.392%。曾任加拿大央行官員的貝萊德智庫主管波伊文指出，「長期利率明顯向上重新定價。市場更傾向於認為儘管近期取得進展，但長期通膨壓力仍然存在，總經不確定性仍將是未來幾年的主題，因此持有長期債券需要更高的溢價。」

Fed的鷹派風險仍揮之不去，因為投資人擔心若美國經濟軟著陸，通膨仍是主要風險。Fed 7月會議記錄顯示好幾位官員認為可能需要繼續升息，而且就算放慢升息步調，也會繼續縮減資產負債表，成為債市的另一拖累。

雖然利率升高能增加債券持有人的利息收入，從而緩和衝擊，但也可能對消費者支出和住宅銷售，以及科技股造成壓力。SPI資產管理公司執行合夥人殷尼斯說，不管Fed是否依會議紀錄釋出的鷹派訊息行事，但10年期公債殖利率飆高，在現代股市操作策略上，在很多層面都是壞消息。

更廣泛的經濟變遷也引發利率可能居高不下的揣測，例如年長勞工退休後，年輕人口減少可能推升薪資，還有全球化倒退、綠能轉型等。

波伊文指出，世界各國央行也正在大幅改變立場，各國央行多年來都維持利率在遠低於中性利率的水準，以刺激經濟並抵禦通縮風險，但現在情況不同，降算更長期的中性利率不變，各國央行將維持利率在高於中性利率的水準，以對抗通膨壓力。

殖利率 央行 債券

上一則

中國祭6招提振股市 擬延長交易時間

下一則

比特幣一度跌破2.6萬美元

延伸閱讀

債券殖利率飆高 「5%的世界」正歸來

債券殖利率飆高 「5%的世界」正歸來
日服務類通膨30年來首次漲至2% 日銀已無規避緊縮藉口

日服務類通膨30年來首次漲至2% 日銀已無規避緊縮藉口
美債殖利率竄升？分析師：根本原因在實質殖利率升高

美債殖利率竄升？分析師：根本原因在實質殖利率升高
30年平均房貸利率升至7.09% 20多年來最高 民眾不敢買不敢賣

30年平均房貸利率升至7.09% 20多年來最高 民眾不敢買不敢賣

熱門新聞

台積電為了引進安裝半導體製造設備的專家，與美國當地工會起了鬥爭。 （路透）

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

2023-08-18 17:43
自稱是「股神」巴菲特弟子的價值投資人斯皮爾近來透露，他並未持有輝達股票，也不打算投資這家繪圖晶片大廠，原因是估值太高。圖為股神巴菲特。 （美聯社）

自稱「巴菲特弟子」的這位操盤手 勸投資人遠離Nvidia 原因曝光

2023-08-14 08:10
華為最新發布的作業系統─鴻蒙4.0。（取自華為官網）

華為鴻蒙4.0的下一仗怎麼打？

2023-08-13 11:44
知名暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎認為，近來「股神」巴菲特（見圖）不斷為執掌的波克夏公司累積庫存現金，是在等待股市崩盤後進場。 （美聯社）

巴菲特和大賣空本尊動作頻頻 富爸爸作者指全在等美股出事

2023-08-17 08:24
圖為遠洋集團在西安的建案。（圖取自遠洋集團網頁sinooceangroup.com）

中國國有房企也爆雷 遠洋集團違約今起停牌

2023-08-14 10:53
台積電為加快在亞利桑納州建造晶片廠，正從台灣加派有經驗技工前來支援。（路透）

台積電亞利桑納州廠遭工會請願 要求擋台灣人力

2023-08-14 07:32

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢