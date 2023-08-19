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房價逆轉 高盛：年底前不會下跌

財經新聞組／綜合報導

高盛房地產分析師不再認為今年房價會下跌，反而預測會略有增加。

高盛固定收益策略師維斯瓦納坦(Vinay Viswanathan)在報告中寫道：「我們將2023年全年房價波動預測由-2.2%調升至1.8%；2024年房價由預測2.8%調升至3.5%。」「這些預測意味著年底前房價將大致保持不變，然後在2024年恢復成長。」

與此同時，房價已恢復上漲趨勢，房貸利率仍居高不下，給許多美國人擁有房屋的美夢澆了一頭冷水。

高盛分析師之前認為，較高的房貸利率會給房價帶來更大的下行壓力。但最新Case-Shiller全美房價指數據顯示，在連續下跌7個月後，2月房價逆轉，一直持續到5月。

維斯瓦納坦指出，有兩個關鍵驅動因素支撐著房價。

一是住房供應依然緊張。根據全國房地產經紀人協會(NAR)數據和該公司的研究，目前待售成屋約為100萬套；而在疫情爆發之前，庫存接近200萬套。與此同時，雖然建商加快建設計畫，新房供應持續增加，但「大部分新屋仍在建設中」；「另一方面，竣工量仍低於新冠疫情前水平。」

人口普查局16日公布數據，7月新屋住宅開工量環比增加6.7%，而竣工量增幅較小，為1.3%。

其次，住房需求依然強於預期。高盛住房負擔能力指數創下歷史新低，原本預計全美房價需要再跌，買家才會上鉤。但這個結論已經改變了。

維斯瓦納坦寫道：「我們將大部分需求追溯到非經濟來源：家庭形成和季節性流動。」「雖然高頻數據顯示住房成交量可能會放緩，但家庭形成遠高於其長期趨勢。」

房價 高盛 疫情

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